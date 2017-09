¿Devastador terremoto grado 10 en Chile? Junten miedo, autores de la falsa alarma de Whatsapp: Onemi los denunció a la PDI

¡Corran, autores del audio que anunciaba un devastador terremoto de magnitud 10 en Valparaíso y que destruiría al país entre el 28 de septiembre y 8 de octubre! Porque ahora serán ellos quienes deben tener: este jueves estamparon una denuncia en su contra ante la PDI

Fue el director de la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi), Ricardo Toro quien realizó esta acción. En la oportunidad estuvo acompañado por el subdirector del Centro Sismológico Nacional, Mario Pardo y por el subprefecto del Cibercrimen de la PDI, Rodrigo Figueroa.

En conversación con Publimetro, Toro aseguró que "entendiendo que esta situación de falsas alarmas está siendo cada vez más frecuente, presentamos una denuncia ante la PDI contra quienes resulten responsables". Pues pese a que en el audio se escuchen los nombres de "Gus", "Alejandro" y "Cecilia", aún no se sabe quiénes son los autores del polémico archivo.

"Este tipo de acciones son totalmente irresponsables porque no tienen ningún sustento científico: hoy no existe ninguna tecnología que prevea cuándo va a ocurrir un terremoto", alegó Toro.

El llamado es a no creer estos anuncios", declaró el director de la Onemi, Ricardo Toro.

Asimismo, advirtió que Chile es uno de los países más sísmicos del mundo, que tenemos riesgos de tsunami también, pero que "estamos preparados para dar una respuesta y lo hemos demostrado en el pasado". Por eso, la alerta de ese audio no tiene ningún tipo de sustento.

"Queremos terminar con estas falsas alarmas" enfatizó. "El llamado es a no creer en este tipo de anuncios que mezclan cosas que no tienen nada que ver: un bombardeo por parte de Corea del Norte o que se active la Falla de San Ramón. Esas son cosas que pueden pasar pero que no tienen ninguna relación o sustento", sentencia.

Futuro de los "falsos alarmistas"

El Código Penal chileno contempla reclusión menor en su grado mínimo para quienes den una falsa alarma sobre una emergencia o calamidad a los servicios de utilidad pública, como Bomberos, las policías o la Onemi. Por eso, la denuncia hecha por Toro es fundamental, pues el audio efectivamente habría llegado a esta instancia.

Con estos antecedentes sobre la mesa, ¿qué puede pasar con los responsables de crear y difundir este audio? Luis Bobadilla, secretario de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago explicó a Publimetro que "a pesar de esta denuncia, la PDI no puede ha sorprendido a estas personas en el delito flagrante, por lo que debe reunir los antecedentes de esta denuncia y debe remitirla al Ministerio Público".

"Lo que sigue es que el fiscal debe tomar la denuncia y determinar si la conducta que la denuncia se ajusta a una causa de tipo penal, que para este caso podría estar regido bajo el artículo 268 del Código Penal", ilustró el académico.

Una vez ocurrido esto, pueden haber dos escenarios: que el fiscal decrete que la infracción sí se ajusta a lo detallado en ese artículo y, si ello ocurre, la PDI tendría que realizar todas las diligencias para identificar a las personas y ubicarlas. Pero también puede desestimar el audio

"Yo creo que el fiscal va a archivar la denuncia porque a mí juicio, la conducta denunciada no se ajusta al tipo penal", aventuró el abogado.

Por lo pronto, tanto "Gus", "Alejandro" y "Cecilia" tendrán que pensarlo dos veces si es que quieren volver a difundir información de ese tipo otra vez.