Fiscal del "Caso Haeger": "Seguimos creyendo que Jaime Anguita es responsable del homicidio"

Puerto Montt; Cielo gris y algunas gotas en el sur de Chile acompañaron a Jaíme Anguita al Tribunal Oral durante esta mañana. En ese lugar escuchó la resolución de absolverlo del parricidio a su esposa, Viviana Haeger. Pero esto no es una exculpación definitiva aseguró el fiscal del caso, Naín Lamas, quién se refirió a la resolución afirmó que "estamos en presencia de un homicidio calificado, que el imputado Anguita pagó al imputado Pérez para darle muerte a su cónyuge y eso lo seguimos manteniendo".

Respecto de la absolución de Jaime Anguita al no acreditarse que estos hechos se encuadren como un crimen por encargo, el Fiscal Lamas, hizo hincapié en que "nosotros mantenemos nuestra posición, el tribunal comparte que hay un autor material de los hechos, pero también señala que respecto de la prueba aportada no logra convicción más allá de toda duda razonable que el imputado Anguita haya participado de los hechos”.

“Aquí no hay un sobreseimiento definitivo que diga el señor Anguita es inocente, lo que prevalece es la presunción de inocencia por cuanto la prueba de cargo no fue suficiente para acreditar el encargo criminal que refería el señor Pérez", sostuvo.

Sobre este punto añadió que es muy complejo probar un sicario, donde "no hay un certificado, no hay un cheque que de cuenta del pago, el tribunal esa parte no la logró establecer, pero sí estableció todo lo demás que señalaba el Ministerio Público, esto es que no había una muerte por ingesta de herbicida, que no había una muerte súbita, que no había ningún otro antecedente y que el sujeto que realmente dio muerte a doña Viviana Haeger es José Heriberto Pérez Mancilla".

Luego de la audiencia de veredicto se procedió a la audiencia de determinación de pena, oportunidad en que la Fiscalía solicitó se imponga a José Pérez Mancilla la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, exponiendo que el acusado tiene antecedentes en su extracto de filiación y a la extensión del mal causado.

La audiencia de lectura de sentencia fue fijada para el lunes 16 de octubre, a las 14.00 horas.