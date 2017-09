Tristeza en el mundo Playboy: Muere Hugh Hefner a los 91 años

En su famosa residencia en Los Angeles falleció el empresario Hugh Hefner a los 91 años de edad. En la mansión Play Boy, lugar de incontables fiestas, hoy hay tristeza por la muerte de su cara más reconocida.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017