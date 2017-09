Ahora: Camioneta atropella tres personas en concurrida zona de Nueva York

Tres transeúntes fueron arrollados por una camioneta en las afuera de la estación Penn durante a tarde de este viernes.

El conductor se llevó por delante dos mujeres y un hombre en la intersección de la "Seventh Avenue y la West 31st Street", acorde a la declaración de la policía local,

Los heridos fueron llevados al "Bellevue Hospital" y se encuentran en condición estable, aseguró el departamento de bomberos.

Chaotic Reports of Pedestrians Mowed Down by #Van Outside #Penn Station in #NewYork City pic.twitter.com/syLJTNqLD1

— Rami Zahra (@rami_zahra) 29 de septiembre de 2017