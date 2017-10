Las buenas noticias que se vienen para el turismo en Chile

Leo Meyer

Periodista, fundador de diariopyme.com y de la comunidad innovarock.cl

@leomeyer

Hace una semana tuvimos importantes actividades que movilizaron a emprendedores en todo Chile bajo el lema “La Semana de la Pyme”, una iniciativa del Estado que va más allá del gobierno de turno, lo cual ya es un gran logro para un país generalmente cortoplacista.

Siendo una persona muy crítica respecto de la visibilidad que el periodismo nacional le otorga a este sector económico en sus medios de comunicación, reconozco que me alegró ver más presente a las pequeñas y medianas empresas en diarios, radios y canales de televisión.

No fue todo. Me tocó vivir la “Semana de la Pyme” en una región y hubo alta visibilidad también en plazas y espacios públicos donde se entregaron reconocimientos y se dictaron talleres gratuitos que apuntaban en su mayoría a lograr una mejor productividad, con una participación y asistencia más que interesante.

En el otro polo y como cada 27 de septiembre se celebró en muchos lados el Día Mundial del Turismo, algo que en Chile pasó absolutamente desapercibido y eso quedó demostrado en las publicaciones presentes en los medios. A excepción del ombliguismo al que nos tiene acostumbrado la atomizada industria turística en Chile y sus tímidas autoridades, no hubo mucho más.

Claro, gran parte de las pequeñas y medianas empresas son del rubro del turismo y, por ende, la “Semana de la Pyme” arrastró a muchas en sus eventos, pero la generalidad hizo que la particularidad de este sector productivo que crece y crece, se diluyera. Se habló de la “pyme” pero moy poco del turismo.

Hay que decir también que durante septiembre ocurrieron grandes encuentros con foco en turismo en Chile, en su gran mayoría centrados en la temática de sustentabilidad, albergando incluso un encuentro mundial desarrollado en la Región de Aysén.

También se vivió el primer encuentro de turismo con invitados internacionales y liderado por la Federación de Empresas de Turismo (Fedetur) en Santiago, en tanto que la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) realizó su acostumbrado Congreso Anual en regiones.

Todas esas iniciativas, y muchas más que se implementaron en septiembre, las que se han realizado durante la primera parte de este año y las más de 100 que se ejecutarán de aquí a diciembre, ayudan y fortalecen la industria del turismo en Chile. Sin embargo, se pierden y no impactan a la ciudadanía. No logran permear más allá de la propia industria para instalar el tema del “turismo” en la sociedad. Hay contenido informativo de calidad pero no quieren masificarlo. Pueden, pero no quieren.

Les tengo una buena noticia: varios emprendedores, blogueros y otros periodistas como yo estamos trabajando bien en serio para abrirle espacio a la industria del turismo en Chile para que sea conocida por todos los ciudadanos, y en el camino hemos ido encontrando a importantes actores que nos han apoyado para transformar ese recelo displicente en un canal informativo que conecte y visibilice la gran industria turística y a sus emprendedores.

Así comienzan todos los grandes cambios.

