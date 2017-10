Campaña "Santiago limpia, recicla" se desarrollará durante todo el mes de octubre

A través de una serie de actividades, la Intendencia Metropolitana buscará generar una cultura del reciclaje, fomentar el cambio de visión de los residuos que pueden ser valorizados como nuevos materiales y construir una región más limpia y sustentable.

Esto, a través de la campaña "Mes de Santiago Limpia y REcicla", la que contempla una serie de actividades en toda la región. La medida fue lanzada por el Intendente, Claudio Orrego, junto al Seremi del Medio Ambiente de la RM, Joseé Miguel Arriaza y el representante nacional de los reciclados base, Exequiel Estay, en el marco del "Día Nacional del Medio Ambiente" que se celebra el 2 de octubre.

REduce, REutiliza, REcicla

La campaña busca conscientizar a la población sobre la importancia del reciclaje. / Gentileza

Este "Mes de Santiago Limpia y REcicla", llega de la mano con otra medida. Se trata de la campaña "REduce, Reutiliza, REcicla", la que busca que todos los ciudadanos tomen consciencia de la importancia que tiene el construir una cultura del reciclaje. "Hoy día aprovechamos el Día Nacional del Medio Ambiente para dar inicio al mes del reciclaje y la limpieza en la ciudad de Santiago", señaló el Intendente Claudio Orrego.

"Nuestra ciudad tiene un mal récord de 400 hectáreas de vertederos ilegales de basura, de una baja tasa de reciclaje por parte de los ciudadanos y esto es lo que queremos empezar a cambiar", agregó.

Datos duros

Cada persona de la Región Metropolitana, genera en promedio cerca de media tonelada de basura al año (409 kilos), de ella el 28% podría ser reciclada. Pero para lograrlo, se necesita no solo un cambio cultural, sino también, una mayor y mejor infraestructura que incentive e invite a todos a practicar el reciclaje.

En este sentido el "Programa Santiago REcicla" busca dar solución al problema, como señaló el Seremi de Medio Ambiente RM, José Miguel Arriaza. “Estamos en un momento histórico con el mayor presupuesto a nivel nacional de reciclaje. Queremos dar un giro en lo que es llevar deshechos a rellenos sanitarios", señaló.

Gestión de residuos

"Hemos establecido que el 26% de las personas no recicla porque asegura no tener dónde reciclar y otro 32% de las personas no recicla porque no tiene la costumbre ni la educación para hacerlo", continuó el Seremi. Esta sería la razón por la que este programa incluye la construcción de 24 puntos limpios, en 18 comunas de la Región Metropolitana. Además de todo un programa de educación y de sensibilización a la población.

La campaña se extenderá por un mes. / Gentileza

Para materializar el cambio de paradigma en la gestión de los residuos, el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, a través del FNDR, aprobó el año 2016 el financiamiento de 3 iniciativas en torno al manejo de residuos sólidos.

Éstos son: la Construcción de 20 nuevos Puntos Limpios; un Programa de Capacitación a estudiantes, docentes, agrupaciones vecinales, funcionarios municipales y ciudadanía en general; además de un Estudio de Diagnóstico de la Gestión de Residuos a hogares y una Campaña de Difusión y Sensibilización para aumentar el reciclaje en la región.

Estas iniciativas sumadas a las inversiones de nuevos Puntos Limpios (4) del Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) conforman el más ambicioso proyecto de Reciclaje implementado en Chile: Santiago REcicla.

Por su parte, Exequiel Estay, representante del Movimiento Nacional de Recicladores de Base de Chile, agregó que “ya llegó el momento de – en este tema – pasar a la acción. Los cambios culturales vienen en nuestro país a través del reciclaje y todos somos responsables de ello. En este mes del reciclaje debemos empezar a hacerlo para hacerle un bien a nuestro planeta”.

Actividades Mes "Santiago Limpia y REcicla"

Esta iniciativa contempla una serie de actividades, donde podemos destacar:

Concursos de Cuentos y Dibujos para Niños: Tema Reciclaje y Santiago Limpio

Tema Reciclaje y Santiago Limpio Jornadas de limpieza y reciclaje en diferentes comunas de la RM (21 octubre, 10:00-16:00 horas)

(21 octubre, 10:00-16:00 horas) Gran Fiesta del Reciclaje (lunes 9 octubre, Parque Quinta Normal, 10:00-14:00 horas)

(lunes 9 octubre, Parque Quinta Normal, 10:00-14:00 horas) Desfile de moda con vestimentas confeccionadas con materiales reciclados (30 octubre, Plaza La Constitución, 11:00-13:00 horas)

Más antecedentes sobre las actividades en: www.santiagorecicla.cl