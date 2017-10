Marcos Galperin: “Hemos democratizado el comercio”

Llueve en Buenos Aires, lo que no es ninguna novedad en esta época, aunque los días anteriores lució un sol esplendoroso. En medio del ajetreo por la instancia final del concurso “Historias que inspiran”, en la que la compañía premió a emprendedores de siete países latinoamericanos, Marcos Valperin, CEO y fundador de Mercado Libre, cedió unos minutos de su tiempo para conversar con Publimetro sobre el pasado, presente y futuro de una de las siete plataformas de retail con más visitantes únicos en el mundo y líder en cada uno de los países de la región donde está presente.

Muchos emprendimientos abandonan tempranamente sus proyectos porque no logran resultados pronto, ¿cómo fue el caso de Mercado Libre?

– Bueno, la verdad es que no resultó lo rápido que nosotros pensábamos. El plan original era llegar a un punto de equilibrio a los cinco años de haber comenzado y recién el 2007, es decir, a los ocho años, lo conseguimos. Tal vez porque éramos muy ambiciosos, esperábamos llegar a las cifras que tenemos hoy (ver recuadro) a los 10 años y no a los 18, como realmente ocurrió.

¿Mercado Libre es hoy lo que ustedes siempre quisieron o aún falta para cumplir las expectativas?

-Yo nunca estoy satisfecho y siempre quiero más. Y creo que podemos mejorar. Lo estamos haciendo muchísimo. El producto hoy es muy bueno en Chile, incluyendo envíos gratis, pagos, cuotas sin interés. Muchas de las transacciones vienen de los teléfonos móviles, por eso estamos creciendo en Chile más rápido que nunca.

¿Cuáles son a su juicio las fortalezas de Mercado Libre para llegar hasta donde está hoy?

– Bueno, somos líderes porque tenemos la mayor cantidad de vendedores y de compradores. Cuando uno quiere comprar cualquier cosa, la va a encontrar en Mercado Libre; cuando quiere el mejor precio, lo va a encontrar en Mercado Libre. Lo que hemos ido agregándole en estos últimos 18 meses es una calidad y una experiencia de compra realmente muy buena. Con cuotas sin interés, con aceptar todo tipo de pago, con envíos gratis y rápidos -en Chile tenemos envíos en 24 horas a cualquier parte del país-, con un sistema de Mercado Puntos que en la medida que más compre le da mayores ventajas.

¿En qué nivel está hoy el mercado online? ¿Llegó a su nivel máximo?

– Creo que nunca va a llegar a su techo. El potencial es enorme, hoy el ecommerce en Chile y América Latina es menos del 5% del comercio total y no tengo dudas que en los próximos 20 años va a llegar al 50%. Está todo por suceder.

¿Han tenido algunos problemas de carácter regulatorio en Chile?

– No los hemos tenido. Creo que el mercado en Chile es muy abierto y muy amigable para emprendedores, para nuevas inversiones, para abrir cuentas bancarias, debe ser el que más facilidades en América Latina para hacer un nuevo emprendimiento.

El gran problema de los que compran es la desconfianza de saber si van a recibir lo que realmente compraron. ¿Qué están haciendo ustedes para revertir eso?

– Hoy cuando tú compras en Chile puedes hacerle un seguimiento a tu compra, el envío te llega a las 24 horas y es gratis. Y si el producto que te llega no satisface las expectativas que tenías lo puedes devolver y Mercado Libre te reembolsará. Por eso, el comprador se siente más seguro, más acompañado en este proceso que cuando comenzamos.

Últimamente su relación con los retailers ha cambiado.

-Sí, ellos ya no nos ven como una competencia y muchos de ellos están vendiendo a través de Mercado Libre. Lo que pasa es que antes, en todos los países de la región, había tres o cuatro retailers que dominaban el comercio. Y lo que nosotros hicimos fue democratizar el comercio. El año pasado tuvimos 8 millones de vendedores, de los cuales 400 mil viven de vender en Mercado Libre. En Chile, hay 20 mil nuevas personas que venden y compiten. Pero se dieron cuenta que algo cambió, y si quieren seguir dominando en el futuro tienen que subirse a estas plataformas, y lo están haciendo.

De vendedor callejero a emprendedor exitoso



El mexicano Oscar García Torres, ganador del concurso “Historias que inspiran”, organizado por Mercado Libre, no podía esconder su emoción. No porque se impuso a los 600 emprendedores que participaron o por los 41 mil dólares que recibió (35 mil como ganador, 10 mil por ser el finalista de su país y otros 6 mil para publicidad), sino porque su triunfo se dio justamente en un momento de dolor y tristeza para su país.

“Es súper importante poder demostrarles a todos los mexicanos que podemos recuperarnos, que hay que echarle muchas ganas, estudiar y demostrar que se puede salir adelante con esfuerzo, en unión familiar”, señala, agregando que “no sólo tuvimos el terremoto, también estuvo lo del huracán… pero siempre hay una alternativa”.

Se queda un momento en silencio, se le humedecen los ojos y le cuesta proseguir. Mal que mal, la buena fortuna no estuvo siempre a su lado. En Tijuana, su ciudad, comenzó a trabajar a los seis años con un carrito. Tenía que levantarse muy temprano para encontrar un buen lugar donde instalarse, a despecho del sol o la lluvia.

“Durante todo este tiempo he trabajado tan duro, que hasta olvidé cómo fue al comienzo”, dice, tal vez recordando que igual se las ingenió para estudiar, hasta llegar a la universidad. Pero ahí tuvo que buscar alternativas para financiar la carrera “y cuando apareció Mercado Libre y me decidí a emprender no tenía capital, así que vendí mi calculadora científica y empecé”. Hoy, en su empresa, La Cháchara, que vende artículos de fotografía, video, accesorios y tecnología, trabajan su padre, seis de sus hermanos y otros ocho empleados.

“Ahora tengo el compromiso de mostrar a otras personas que deben esforzarse para salir adelante y enfocarse en impactar positivamente en los demás. Ése es nuestro enfoque”.

Los 15 finalistas, representantes de siete países latinoamericanos, cada uno con una historia inspiradora / GENTILEZA

LOS FINALISTAS

Argentina: Farid Nallim (Reciclarg) y Juan Pablo Núñez (Bidcom)

Brasil: Raphael Barros (Rp Som e Image) y Daniel Marostegan Doro (Loja Das Abelhas).

Chile: Richard Manqui (Ekipofertas); Antonello Icardi (Rebajas.cl), y Guillermo Perdomo y Oliver Olaves (Gocy Express).

Colombia: Johan Olmos (Cía Circuit Sas) y Milhaly Flandorffer Peniche (Yaxa).

México: Oscar García Torres (La Cháchara) y Martín Javier Fernández (Carmotion).

Uruguay: Diego Montano (Mundo Mascota) y Elina Britos (Egloobom2009).

Venezuela: Carlos García Montenegro (Soluciones 77) y Rafael Mosquera (Bag Computer).

¿SABÍA?

Mercado Libre fue fundada en 1999 y tiene presencia en 19 países de Latinoamérica y en Portugal.

Es la plataforma de retail con más visitantes únicos en cada uno de esos países y es 7ª a nivel mundial

Cuenta con 191,2 millones de usuarios registrados, con 9,4 millones de vendedores y 27,7 millones de compradores.

Tres mil tiendas oficiales se han unido a Mercado Libre, 160 de ellas están en Chile.

En 2016 se vendieron a través de Mercado Libre 181,2 millones de productos, 41% más que en 2015

En la sede de Chile hay 6,5 millones de usuarios registrados, 300 mil de ellos son vendedores (70% pymes), con un tráfico de 27 millones de dólares mensuales, siendo el sitio transaccional con más visitas en el país.

LA NOVEDAD: MERCADO CRÉDITO

Para ser más eficiente, Mercador Libre ha impulsado distintas iniciativas que han sustentado su crecimiento:

Mercado Pago, Mercado Envíos, Mercado Libre Publicidad y Mercado Shops son algunas de ellas, pero sin duda la que más llama la atención es Mercado Crédito. Ésta es la plataforma crediticia que otorga préstamos y soluciones financieras a usuarios de la compañía. Miles de vendedores, que utilizan Mercado Pago para sus transacciones tienen derecho a esta instancia. Normalmente son créditos a 12 meses plazo y en cuotas fijas. Por ahora sólo funciona en Brasil, se está implementando en México y Argentina y para Chile no hay una fecha determinada, aunque está dentro de los planes de la compañía.