Policía de Los Angeles desmiente muerte de Tom Petty

"No tenemos información sobre la muerte de Tom Petty", asegura la policía de Los Angeles. Sin embargo, la situación del cantante extremadamente grave.

La información que llega desde Estados Unidos es que el cantante fue encontrado inconsciente en su casa en Malibu, lugar desde donde fue trasladado en extrema gravedad al hospital UCLA de Santa Mónica. Los médicos pudieron reanimar al cantante que quedó conectado a máquinas para mantenerlo con vida.

Según TMZ, la familia de Tom Petty habría pedido desconectar al cantante que se encontraría con muerte cerebral.

Desde ese momento la información que empezó a circular es que el cantante ya habría fallecido, de hecho la cadena CBS habría confirmado esta versión con la policía de Los Angeles. Sin embargo, horas más tarde la institución desmintió esta versión a través de twitter.

(1/2)The LAPD has no information about the passing of singer Tom Petty. Initial information was inadvertantly provided to some media sources

(2/2) However, the LAPD has no investigative role in this matter. We apologize for any inconvenience in this reporting.

— LAPD HQ (@LAPDHQ) 2 de octubre de 2017