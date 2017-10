Terapia para parálisis cerebral será presentada de forma inédita en Chile y Latinoamérica

La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad motora crónica en la infancia, se asocia frecuentemente a otras alteraciones de la función cerebral, entre ellas alteraciones cognoscitivas. Esto, genera limitación en la actividad de la persona. Es un trastorno permanente, no progresivo, con el que lamentablemente nacen muchos niños.

Sin embargo, diversas investigaciones han llevado a buscar tratamientos para mejorar esta condición y la calidad de vida de quienes la padecen. Una de ellas es la la terapia de Rehabilitación Biomecánica Avanzada (ABR), la que de hecho será dada a conocer por primera vez en Chile y Latinoamérica por su creador, el científico Leonid Blyum.

El tratamiento

La terapia ABR tiene tiene un enfoque de rehabilitación basado en el hogar, por lo cual capacita a los padres de un niño con necesidades especiales, para mejorar las funciones vitales y motoras, el estado de alerta y la interacción del niño con su entorno.

Leonid Blyum, desarrollador de la terapia ABR. / Gentileza

Los expertos recomiendan que este tipo de terapias tengan lugar desde el momento del nacimiento del niño con parálisis cerebral, pero que de todas formas puede comenzar a implementarse en la vida de todos los pequeños que la requieran. Independiente de la edad.

Leonid Bluym será traído a Chile gracias a la Fundación Mamá Terapeuta y ABR Américas. El científico y terapeuta dará a conocer su método y experiencia en 2 workshops en los que presentará los principales aprendizajes que ha obtenido en 25 años de experiencia.

Cabe destacar, que ha trabajando con más de 9.000 familias en todo el mundo. Lo acompañará Sonia Castro, fundadora de la fundación “Mamá Terapeuta” y madre de la primera niña chilena que se ha rehabilitado con la terapia ABR.

Experiencia y esperanza

“Esta terapia simplemente me cambió la vida. No solo los resultados en las funciones motoras de mi hija han sido sorprendentes, sino que además al ser una terapia basada en el hogar y con un enfoque no invasivo, sin cirugías ni botox, nuestra calidad de vida mejoró muchísimo", relata Sonia.

Sonia junto a su hija Rocío. / Gentileza

"Rocío pudo tener una vida normal y con ello yo comencé a descubrir un nuevo rol como mamá”, agregó la fundadora de "Mamá Terapeuta". Durante la visita de Blyum, este 5 y 6 de octubre, se realizarán dos seminarios enfocados a los dos principales grupos de apoyo para este tipo de pacientes: profesionales de salud y sus padres.

El primero, está dirigido a profesionales que trabajan en rehabilitación, como kinesiólogos, fisiatras, neurólogos, terapeutas ocupacionales y todo profesional del área de la salud que quiera saber más de este nuevo enfoque. Ésto será durante todo el día jueves. Puedes revisar más información acá.

Por otra parte, el seminario para familias está enfocado a padres y madres de niños con discapacidades relacionadas a trastornos motores. Esta segunda sesión, se realizará el viernes 6, en el Hotel Neruda de 15:00 a 19:00 horas. En la página de Facebook de "Mamá Terapeuta" puedes encontrar más detalles de estos seminarios.