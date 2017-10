Las razones por las que Piñera no va a todos los debates, según expertos

Siete de los ocho candidatos presidenciales estuvieron presentes en el debate organizado por la Universidad de Chile y radio Cooperativa. Y el candidato que no asistió es precisamente al que la mayoría de las encuestas dan como ganador: Sebastián Piñera. Pero no es primera vez que el candidato de Chile Vamos presenta una excusa para no asistir.

Ya en debates anteriores, como el de "Salud Pública" organizado por las principales organizaciones de funcionarios de la salud y Fundación Equidad, el candidato presidencial había presentado excusas (en esa oportunidad tampoco se presentó Alejandro Guillier).

Otra oportunidad donde Piñera estuvo ausente fue el "Primer Debate Presidencial Científico" de Congreso Futuro. Sin embargo, a través de su cuenta de Twitter, y ante las críticas por estas ausencias, señaló que si asistiría a 3 debates: los de la ANP (Asociación Nacional de Prensa), ARCHI (Asociación de Radiodifusores de Chile) y ANATEL (Asociación Nacional de televisión). ¿Cuáles serían las razones detrás de esta decisión?

El candidato de Chile Vamos ya habría manifestado que sólo participará en 3 debates. / Twitter

Estrategia comunicacional

El abogado y analista político, Roberto Munita. / Gentileza

Para el analista político, abogado y director de post grado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, Roberto Munita, el no asistir es una estrategia comunicacional. "Los debates son valiosos en la medida que son pocos, porque o si no, la gente pierde el interés", explicó Munita.

El abogado recuerda que "si la gente quiere conocer más en detalle información sobre el programa, ya se han realizado varios foros donde el candidato de Chile Vamos ha sido representado por miembros de su equipo programático". Para el analista, el capital humano alrededor de Piñera es una valiosa herramienta "con la que no todos los candidatos pueden contar".

"Los debates que hemos visto hasta ahora, por su formato, tiempo y cantidad de expositores, responden más a una especie de conferencia de prensa", señaló Munita a Publimetro. "A los demás candidatos les conviene asistir. Al estar más abajo en las encuestas tienen mucho que ganar y poco que perder", agregó el especialista.

Escudo de protección: estrategia política

El presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez. / Captura

Desde otra perspectiva, para el abogado y presidente de la Fundación Participa, Daniel Ibáñez, esto responde principalmente a una estrategia política de protección. "No asistir, es un error si pensamos en el ejercicio de la democracia. Pero ir, también le significa un riesgo", señaló Ibáñez.

Para el abogado, "esto es una estrategia que busca proteger al candidato". "Al asistir a un debate, los candidatos se exponen a ser interpelados, aunque también es una instancia para que ellos interpelen a sus contendores", agregó.

En el caso de Piñera, Ibáñez cree que no corre ese riesgo, porque tiene más que perder en comparación a los otros candidatos. "La mayoría de las encuestas lo muestran arriba. Sin embargo, las personas merecen conocer las propuestas", señaló el especialista. "Nosotros desde la Fundación, hemos propuesto la idea de que se le exija a los candidatos participar en al menos 3 debates, por ley", agregó Ibáñez.