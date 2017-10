Transantiago "aterrizaría" en aeropuerto en 5 meses más: expertos discuten su utilidad

Quiere que un recorrido del Transantiago llegue hasta el aeropuerto. Y pretende que la medida se concrete en menos de cinco meses. Ese es, al menos, el anuncio que hizo la ministra de Transportes, Paola Tapia a Publimetro.

"Hoy existen dos servicios de transporte que operan desde la Estación Pajaritos y Los Héroes desde y hacia Pajaritos, que son Centropuerto y Turbus. Pero creemos que es importante que, adicionalmente, busquemos la forma en que el servicio de transporte público llegue al aeropuerto", afirmó la titular de la cartera.

Tapia reveló que "estamos trabajando en conjunto con concesiones y con el Ministerio de Obras Públicas para ver la posibilidad de hacerlo ahora, incluso antes de que salga la licitación del Transantiago".

"Nosotros esperamos de lograr avanzar en esa iniciativa y antes que termine este Gobierno queremos concretar esa iniciativa", confesó.

Visiones divididas

Uno de los beneficios concretos que ofrecería la medida, es la reducción del precio del traslado desde y hacia el aeropuerto. Actualmente sólo un ticket de ida vale $1.800 con la empresa Centropuerto. Con la llegada de un recorrido del Transantiago bastaría cargar la Bip! con $640 para ahorrar así cerca de un 75% del pasaje en la empresa privada de buses.

Ni siquiera esta medida deja contento a Louis de Grange, el ingeniero Civil de Industrias con mención Transporte. Para él, la concreción de este recorrido "es factible pero es irrelevante y desde el punto de vista de políticas públicas, es sólo para la foto".

De Grange argumentó que "una persona que está pagando un pasaje de $200 mil, $400 mil o incluso $1 millón le da lo mismo pagar un pasaje un poco más caro que el pasaje del Transantiago actual".

Desde la otra vereda, el presidente de la comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados, Mario Venegas (DC) declaró que “esa es una visión reduccionista, muy pequeña. Si a mí me aseguran un buen sistema de Transportes desde y hacia el Aeropuerto, yo incluso pensaría en no usar el vehículo. Con eso me evitaría el problema de el estacionamiento, me evitaría el cargo por ese servicio, en definitiva, veo sólo beneficios”.

"La demanda y el tráfico aéreo ha aumentado significativamente, entonces es importante tener un medio expedito de acercamiento como este", sostuvo el diputado.

Piden extensión del Metro

Por su parte, el ex subsecretario de Transportes, Cristián Bowen indicó que "toda extensión del transporte público, ya sea micro o metro, es positiva. Además, una iniciativa como esta uniría de manera directa a comunas vulnerables de la capital con el aeropuerto".

Aún así estima más conveniente que sea el Metro el que algún día se conecte con el terminal aéreo, para así igualar a Santiago con ciudades europeas.

"En Madrid y otros lugares hay metro o sistemas de trenes al aeropuerto. Es necesario planificar ese tipo de conexión que se podría realizar extendiendo la nueva línea 7 desde Cerro Navia o Renca, con una colaboración público privada, para que la inversión a nuevos sistemas de integración den buenos resultados", finaliza el ex subsecretario.