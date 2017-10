"No vengas a Chile si no te gusta la marihuana": youtuber revela cómo nos vemos los chilenos en ojos extranjeros

"No vengas a Chile si no soportas los temblores". Esa es la primera recomendación que hace a los extranjero el youtuber venezolano que se identifica en la red social como Zamanuelzz. Pese a que declara que “Chile me encanta, es un país maravilloso”, en este video entrega consejos a quienes están pensando en venir a este país y que eventualmente podrían "sufrir" con algunas de las características de nuestra patria.

"Son edificaciones sísmicas, no te va a pasar nada. Pero, hay personas que no les gusta, no lo soportan", advierte sobre lo sísmico de esta tierra.

"No vengas a Chile si no te gusta trabajar: Santiago, que es donde yo vivo, es una de las ciudades más caras", aconseja. Explica que esta capital cuesta conseguir las cosas a propósito del precio.

Estar lejos de la familia, el frío o que te "echen broma", son otros de los tópicos a considerar, a juicio del youtuber.

Marihuana: mucha gente fuma

Sin embargo, entre los consejos que más destacan se encuentra "los modismos" y "la marihuana".

"Si hay algo que caracteriza a los chilenos es la manera de hablar: dicen muchísimas cosas distintas para cada cosa", reconoce el venezolano.

Por otra parte afirma que "si ustedes no toleran la marihuana, no vengan a Chile". Ello, pues según él, el consumo se ha normalizado.

"La marihuana no es legal, pero mucha gente fuma marihuana y entonces ves en cada esquina a personas haciéndolo, delante de quién sea. Es un choque", recalca.

"Si ustedes no pueden lidiar con eso o piensan que van a venir con sus hijos y piensan que ellos puedan estar expuestos a esto, entonces no vengan a Chile porque la marihuana es súper normal aquí", sentencia.

