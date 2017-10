Ecuador no quiere saber de arreglos: "Le dije a los jugadores que está prohibido perder con Argentina"

Chile venció a Ecuador por 2 a 1 y nuevamente se metió en zona de clasificación directa para acceder al Mundial de Rusia 2018. Sin embargo, a falta de una fecha, nada está decidido y la última jornada será clave para definir las selecciones sudamericanas que irán a la cita mundialista.

Por eso, mucho se especula con los posibles arreglos que pueden haber en los partidos finales y uno que está en la lupa es el que jugará Ecuador y Argentina. Con los del Guayas sin opciones de acceder al Mundial y los trasandinos obligados a conseguir un triunfo para clasificar, los más escépticos cuestionan la intensidad que puedan presentar los dirigidos de Jorge Célico ante los de Jorge Sampaoli, lo que afectaría, entre otros, a las opciones que tiene Chile de llegar a tierras rusas.

Sin embargo, pese al panorama, en la Tri no quieren saber nada de arreglos y así lo dejó en claro el presidente de la Federación Ecuatoriana, Carlos Villacís.

"A estos jugadores les dije que está prohibido perder con Argentina. Estuve con Arturo Salah y me dijo que no imaginaban que estos jóvenes jugadores lo hicieron tan bien. No se esperaban esto de jugadores desconocidos, pero ya vieron cómo se entregaron. El que da todo no debe nada", dijo el mandamás ecuatoriano tras el partido disputado en el Monumental.

Además, el delantero Roberto Ordóñez, más conocido como La Tuka, siguió la misma línea que el presidente y dijo que "nosotros queremos trabajar y sumar, no nos importa lo que gane la otra selección o lo que se estén peleando. Queremos salir del hueco y de esa mala racha de varios partidos que no se suma, queremos ganar, es nuestra idea, y esperamos llegar a Quito para apuntar en ganar ese día".

Tal como el resto de la última fecha, el partido entre Ecuador y Argentina se disputará el próximo martes 10 de octubre a las 20:30 horas, en el estadio Atahualpa de Quito.