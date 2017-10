Exportación de vinos crece gracias a categoría premium

Durante agosto las exportaciones de vino registraron cifras alegres al aumentar los envíos de vino embotellado en 9,2% en volumen y 12% en valor.

Estos resultados fueron impulsados por las exportaciones de cajas de vino de entre 40 y 50 dólares y de cajas por sobre los 60 dólares, es decir vinos premium, las que crecieron 30% y 17%, respectivamente.

Con esto, agosto finalizó con el envío de 5,4 millones de cajas de vino embotellado, equivalentes a US$ 159,9 millones. El precio promedio, a su vez, creció un “notable” 2,5%, llegando a los US$ 29.5 por caja, destacaron desde Vinos de Chile.

En el acumulado del año, la industria ha crecido 5,1% en volumen, respecto al año pasado, alcanzando 36,9 millones de cajas, es decir US$ 1.028,5.

En tanto, la categoría que arrastra las mayores alzas entre enero y agosto es la de US$20/caja (6.4%), seguida por la de US$30-40 la caja 6.2%) y luego la de sobre US$60 (5,9%).

China sigue liderando

Desde Vinos de Chile subrayan que uno de los protagonistas del buen resultado de agosto es China y Brasil, destinos importadores del producto nacional que crecieron 24,4% en volumen y 29,1% en valor en lo que va del año, y 23,5% y 26% respectivamente.

En los últimos doce meses China mantiene su liderazgo entre los principales destinos, con US$ 231 millones (7,37 millones de cajas), seguido por EEUU, con US$ 176 millones (6,2 millones de cajas). Brasil, por su parte, se ubica en el cuarto lugar, acortando cada vez más la brecha con Japón.

La sorpresa en el acumulado del año la dio Canadá, con un alza de 10,1%. En tanto, desde la vereda opuesta, el peor desempeño lo registró Reino Unido que continúa cayendo 14,5% en volumen y -18,9% en valor.

Aunque EEUU es el segundo principal destino, en lo que va del año acumula una baja de 4,3% en volumen y -5,7% en valor.