PF personal de Vidal lo defiende: "Hubo burlas y afectó a su familia, es entendible su enojo"

Todo deportista de elite ha tenido un fiel escudero que le permita escalar hacia lo más alto. Tanto en el fútbol como en otras disciplinas, los colaboradores se han transformado en garantía de éxito y por eso el volante chileno, Arturo Vidal, decidió, a mediados de 2016, contar con el preparador físico Juan Ramírez.

A más de un año de esa decisión, el PF cuenta a El Gráfico Chile las facilidades que tiene de preparar físicamente a Vidal por sus capacidades innatas y, además, se refiere a los polémicos mensajes que publicó el jugador en sus redes sociales sobre una posible salida de la Roja y anunciando el retiro tras Rusia 2018 en caso de lograr la clasificación o antes si es que no se avanza al Mundial.

Pensando en clasificar a la cita planetaria, el PF de Vidal piensa en los escenarios más esperanzadores y por eso viajará a Alemania para preparar un plan de trabajo que espera termine tras la Copa del Mundo en agosto de 2018.

¿Cómo estuvo Arturo después de las derrotas de Chile?

Lamentablemente hubo un traspié en los últimos dos partidos (Paraguay y Bolivia), pero ahora está muy bien, motivado, con muchas ganas, sabiendo que es cuando más se necesitan a jugadores como él, Gary (Medel), Claudio (Bravo), o Alexis (Sánchez). Se necesita la jerarquía de estos jugadores para sacar esto adelante.

¿Usted siente que le cambió la carrera a Arturo?

No, en lo absoluto. Arturo por sí solo desde hace muchos años que tiene una carrera maravillosa donde yo soy un hincha más de él, y también admirador de él como profesional.

Vidal celebra las Dos Copas América con Ramírez agachado / Facebook

¿Qué le ha aportado usted a Arturo?

Nada especial según yo. Lo conozco hace muchos años y soy un admirador de Vidal, y un apoyo para lo que él requiere de mí, desde el punto de vista profesional como también personal.

¿Usted vive en Alemania con él?

Sí, o sea en estos momentos no, pero ya estoy próximo a viajar y he estado con él en el último tiempo. Ahora pronto volveré, sobre todo porque en noviembre empieza una fase importante para Arturo, pensando en Chile y que pueda ir al Mundial también, entonces vendría un proceso largo hasta julio o agosto del próximo año con una buena participación en el Mundial.

Usted lo conoce bien ¿Está tan enojado por las críticas como demuestra en redes sociales?

Sí, lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta lo que pueda generar un montón de situaciones. La burla, caricaturizar algunos elementos cuando hay familia y niños detrás, uno no se da cuenta lo que esto puede generar en la familia y generamos una burla que va más allá de hacer un análisis deportivo de él. Obviamente que eso duele mucho y no sólo a uno, sino que a la familia. Me parece que es entendible la molestia de Arturo, como la del resto de los jugadores, cuando en realidad se ha superado el límite de lo deportivo en Chile.

Ramírez va a todos lados con Vidal. No quiere que se retire / Facebook

Hasta se habló de su retiro de la selección ¿Es tan así?

Esperemos que no, pero también entendemos que todos los deportistas llegan a un momento en que tienen que tomar decisiones y esperemos que la decisión de Arturo sea mantenerse en la selección, porque es un tremendo jugador para Chile y creo que le quedan muchos años más.

¿Lo ha conversado el tema con él?

En esta pasada no lo hemos conversado. En un momento lo analizó, pero en esta pasada no lo hemos conversado.

¿Físicamente está bien?

Sí, está bien y sin problemas podría llegar al próximo Mundial.