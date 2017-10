Meryl Streep sobre abusos de Harvey Weinstein: "No todos sabían"

Durante su carrera actoral, Meryl Streep ha tenido una cercana y fructífera relación profesional con el productor de Hollywood Harvey Weinstein. De hecho, la actriz estadounidense lo ha llenado de elogios e incluso tildado de "dios" por su trabajo.

Pero eso cambió en cuanto la ganadora del Oscar por cintas como "La dama de hierro" (2011) -producida por The Weinstein Company-, supo de las acusaciones de acoso que se dieron contra el poderoso hombre de Hollywood, tildando su conducta como "inexcusable".

"Las vergonzosas noticias acerca de Harvey Weinstein han horrorizado a aquellos de nosotros cuyo trabajo defendió y a aquellos cuyas buenas y dignas causas apoyó", dijo la actriz en un comunicado enviado al Huffington Post y agregó: "Las valientes mujeres que levantaron sus voces para exponer este abuso son nuestras heroínas".

Streep aseguró que a pesar de su cercana relación con Weinstein dijo no haber tenido conocimiento de las acusaciones de abuso hacia varias ex empleadas e incluso periodistas. Acciones que habrían ocurrido durante al menos tres décadas. "No todos sabían", aseguró Streep.

A la luz de las acusaciones, el productor fue despedido de The Weinstein Company.