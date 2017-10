Técnicos chilenos avalan a Pizzi en la Roja: "Tan mal no lo ha hecho"

Las derrotas frente a Paraguay y Bolivia dejaron muchas dudas sobre la continuidad del técnico de la selección chilena, Juan Antonio Pizzi. A pesar de que el presidente de la ANFP, Arturo Salah, descartara en La Paz que se estuviera pensando en su salida, el propio entrenador argentino manifestó que su contrato estaba condicionado a la realidad que tenga la Roja de cara al Mundial, es decir, si no clasificamos a Rusia 2018, el DT dejará la banca de Chile.

Pese a eso, para los técnicos chilenos Jorge Aravena y Víctor Hugo Castañeda, Pizzi no debiese ser cuestionado debido a los títulos y las tres finales (Copa Confederaciones, China Cup y Copa Centenario) conseguidas para la Roja durante sus años como DT de la Selección.

"Pizzi es una persona y un técnico serio, me gustan sus esquemas y además se ha ido preocupando de ir dándole posibilidades a jugadores que en el período pasado no estaban ni en broma anotados. Él debiese seguir porque vamos a ir clasificados al Mundial", comenta con mucha esperanza el ex entrenador de Palestino, Jorge Aravena, a El Gráfico Chile.

"A ustedes les gusta mucho la palabra fracaso, yo creo que hay que evaluarlo con lo que hizo. Ganó la Copa Centenario, llegó a la final de la Copa Confederaciones, entonces tan mal no lo ha hecho. Hay que darle méritos a él", añade el ex DT de Universidad de Chile, Víctor Hugo Castañeda.

"Vamos a clasificar"

Por otra parte, ambos entrenador creen que la Roja tiene muchas posibilidades de clasificar al próximo Mundial después de lo hecho ante Ecuador, y a pesar de que al frente esté el poderoso Brasil de Tite y como local.

"Tenemos que ser optimistas, no podemos ser pesimistas, decir que todo está malo. Vamos a clasificar, ya ganamos acá, empató Argentina con Perú y al menos tenemos el repechaje", indicó el Mortero Aravena.

"La selección chilena tiene que preocuparse del ahora, lo que pasó, pasó, no tiene solución. La selección debe preocuparse de ganar (a Brasil), no le conviene meterse más presión de la que se necesita", cerró Castañeda.