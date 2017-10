La trastienda de la derrota con Brasil: Con la Presidenta Bachelet en las tribunas y la Marea Roja sufriendo

La selección chilena tuvo una dolorosa despedida de las Clasificatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, en una jornada marcada por la desazón de los fanáticos de la Roja en el Allianz Parque de Sao Paulo al sucumbir por 3-0 frente a Brasil.

De todas formas, la jornada dejó un ciertas situaciones en su lado B que llamaron la atención y que revisamos a continuación:

Visitas ilustres para Chile

Michelle Bachelet, Marcelo Salas, y Roberto Cóndor Rojas fueron algunos de los personajes que se dejaron ver en Sao Paulo para el partido entre Brasil y Chile. La Presidente arribó este mismo martes para ver el partido, mientras que el Matador se encontraba alojado en el hotel de Chile y el ex arquero recibió sus entradas de manos de Claudio Bravo.

Resultados al instante

La última fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo a Rusia 2018 era decisiva. Cinco selecciones se peleaban dos cupos y medio para el Mundial y por eso había que estar muy atentos a las otras canchas. En el Allianz Parque solucionaron ese problema y por los altoparlantes anunciaban los goles que se convertían en los otros partidos. El nerviosismo fue aún mayor con el sistema de los brasileños.

El estadio se vino abajo con el gol ecuatoriano

En Sao Paulo se jugaba el partido de Brasil con Chile, pero una de las mayores celebraciones vino con el gol que le convirtió rápidamente Ecuador a Argentina. Avisados por los altoparlantes, los brasileños se enteraron del gol ecuatoriano y no dudaron en aplaudir y festejar. Sin embargo, cuando los transandinos dieron vuelta el marcador vino la desazón porque sus archirrivales podían entrar al Mundial.

La Marea Roja se coló

La Confederación Brasileña de Fútbol había sido clara: al chileno que entre con camisetas de la Roja a sectores destinados para brasileños su entrada sería bloqueada. Pese al aviso, los fanáticos de Chile se las ingeniaron para entrar con su indumentaria al partido en Sao Paulo y así dejaron ver el rojo entre tanto amarillo.

El #EntregaBrasil estuvo en el Allianz Parque

Después que terminó la penúltima fecha de las Eliminatorias hubo un hashtag que se tomó las redes sociales: #EntregaBrasil. El mensaje de los hinchas brasileños era claro y se querían dejar perder para que Argentina quedara fuera. La tónica también se vivió en Sao Paulo y los fanáticos brasileños y chilenos se unieron.

Himno cortado

A diferencia de veces pasadas, en esta oportunidad los hinchas chilenos y los jugadores no pudieron cantar el himno. El largo de la canción nacional siempre lleva a que se corte, pero desde el Mundial de Brasil 2014 se tomó la costumbre de cantarlo a capella. En Sao Paulo paró antes, tal como todas las veces pasadas, pero el himno brasileño comenzó rápidamente.

El show en las tribunas brasileñas para la salida de las selecciones a la cancha @ElGraficoChile pic.twitter.com/ffywG3A1Iq — Gonzalo Pérez Amar (@perezamar) October 10, 2017

Los cinco jugadores que sufrieron entre brasileños

Francisco Silva pasó en un día de ser titular a estar descartado para el partido ante Brasil. El Gato se lesionó en el último entrenamiento de la selección chilena y quedó al margen del encuentro, ni siquiera pudiendo ir al banco. Así, el mediocampista, junto con el también lesionado Mauricio Pinilla, Guillermo Maripán, César Pinares y Óscar Opazo tuvieron que ver el partido en las tribunas y aguantar entre miles de hinchas brasileños. Por si fuera poco, después tuvieron que pasar entre todos ellos para bajar a la cancha tras el pitazo final, con la eliminación ya sentenciada.

Oles, eliminados y adeus Chile: Las burlas brasileñas

Pese a que antes del partido los hinchas brasileños y chilenos se unieron con el #EntregaBrasil, una vez sentenciado el partido no dudaron en burlarse de la Roja por su eliminación del Mundial de Rusia 2018. Cuando Gabriel Jesus convirtió el 2 a 0, el “adeus Chile” (chao Chile) se escuchó fuerte en las tribunas y sobre el final del encuentro cayeron los ole con el “jogo bonito” del Scratch.

La discusión de Pedro Pablo Hernández con Paulinho

Corrían los minutos en el Allianz Parque y la tensión era máxima. La Roja caía por 2 a 0 y estaba quedando fuera del Mundial. Por eso, cuando Pedro Pablo Hernández recibió una falta de Paulinho y el brasileño no lo dejó pararse del piso, el mediocampista chileno no aguantó más, terminó a los empujones y luego lo lanzó al piso. El Tucu no aguantó la provocación de su par brasileño.