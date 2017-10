¿Ovnis en Chile? Convocan a masiva jornada de observación del cielo en Cajón del Maipo

Considerando que ovni era la sigla de Objeto Volador No Identificado, ver uno de ellos en los cielos chilenos es algo que cualquiera puede hacer. Y así al menos lo entiende el Grupo de Estudios Unificados (G.E.U.) Sky-Watcher Chile que está convocando a una jornada de observación masiva en la que todos pueden participar.

El encuentro será este 21 de octubre y a las 21:00 todos los interesados que tengan auto propio para subir se reunirán en la Plaza de San José de Maipo. Desde ahí partirán a ver qué ocurre allí donde las estrellas tienen su espacio. Tendrán toda la noche para ello: su idea es bajar el domingo 22, cuando el sol aparezca. Si tienen suerte, grabarán ovnis para luego quebrarse la cabeza identificando su origen.

Y así al menos lo indica a Publimetro, uno de los fundadores de esta agrupación, Antonio Chávez (44). "Tenemos varios monitores, sistema de energía con electrógenos, cámaras y ojalá capturemos señal de internet".

Asegura que el grupo, compuesto por otros cuatro aficionados más, una vez tuvo una experiencia que no pueden explicar. Se trató de una pelota "similar a una saltarina de metal" que estuvo a 80 metros del cielo. No le hayan explicación. "¿Era un extraterrestre?", le preguntamos. "No alcanzamos a hacer las pruebas suficientes para saberlo: desapareció", relata.

La idea, en esta ocasión, es que no vuelva a ocurrir lo mismo. Por eso necesitan ayuda. También deberán estar preparados para actuar rápido. "Técnicamente tenemos que mirarlo desde el cuestionamiento, porque en caso contrario, uno se ciega. El entusiasmo siempre nos lleva a pensar que un cuerpo volador puede ser de origen extraterrestre, pero tenemos que ponernos en la otra vereda y cuestionarlo", aclara Chávez.

"Siempre miramos con escepticismo. Nosotros grabamos entre 25 a 30 videos por año. Tenemos en nuestros registros al menos 100 en total. De ellos, sólo 3 nos generan dudas". El resto, agrega, corresponde a objetos que tras varias pericias terminan siendo identificados.

Tiritarán

Aunque de día se dedique al área eléctrica y a la mantención de hoteles, ver lo que ocurre más allá de las fronteras planetarias para él, es una pasión. "Hay gente que no mira el cielo, no les llama la atención. Nosotros tenemos ese gusto", confiesa.

Agrega que por mucha experiencia que tenga, realizar una actividad como esta lo hace tiritar. Por eso, tiene una recomendación clave a todos los novatos: "tienen que llevar ropa abrigadora porque baja la temperatura. También es bueno su termo con café y algo para picar".

Finalmente indica que la idea es mantenerse despierto y consciente. Por eso, pide no llevar alcohol. Porque consumiendo, cualquiera ve ovnis.

Quienes quieran conocer más detalles del evento pueden visitar el perfil de Facebook de Universo Geu Vigilo. Y ahí sí que, de seguro, han recibido más de alguna señal. De Wi-Fi, al menos.