Se creyó Superman: robó una tienda de comics y saltó de un segundo piso en pleno Times Square para escapar

Nueva York. El concurrido paseo de Times Square está repleto de turistas con sus celulares tomando fotografías de todo lo que se mueva. Justo en la intersección de la Avenida Broadway y la Séptima Avenida, las luces led de los carteles publicitarios no permiten que la noche gane terreno en las paredes de los edificios.

La vorágine del lugar se interrumpe por un segundo en el momento que un desconocido vuela por los aires y aterriza con fuerza en el cemento. Las miradas desconcertadas de los sobre estimulados turistas se clavan en el hombre que acaba de saltar del segundo piso de un edificio de Time Square.

El improvisado Superman resultó ser un ladrón que robaba dentro de una tienda de comics de la zona. Al ser descubierto decidió saltar por una ventana. Según testigos, el tipo terminó con lesiones, ensangrentado y arrastrándose para huir de la policía. Sin embargo, su escapada de película no resultó y fue capturados por oficiales de Nueva York.

Uno de los testigos compartió por twitter el momento que el presunto ladrón intentaba escapar, acompañado del texto "Ha sido un día raro. Este tipo cayó/saltó por la ventana en el @MidtownComics #notsuperman".

It's been a weird day. This guy fell/jumped through the window at @MidtownComics #notsuperman pic.twitter.com/aCRjdGn60K

— Mary-Louise P. Foss (@marylouiseprice) 10 de octubre de 2017