El teleférico viajará a Tribunales: Matthei puso denuncia en su contra y está dispuesta a "tomarse" las calles

Apareció una parada que no estaba contemplada en los planes del teleférico: los Tribunales. Ello pues la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, puso una denuncia en contra de la construcción de la estación terminal que se establecería en la plaza Nueva Zelanda, ubicada muy cerca de la estación Tobalaba del Metro.

A juicio de la autoridad comunal, la instalación de un edificio de cinco pisos en esa zona no estaría ajustándose al derecho y, con la compañía del abogado Vladimir Mondaca, buscará frenar la concreción de esta base.

"No estamos en contra del teleférico, lo hemos dicho desde un principio. Estamos en contra de que el terminal esté en esa plaza, que está ya congestionada por peatones", aclaró tras materializar sus planes judiciales.

Dispuesta a todo

La alcaldesa informó que la mesa de diálogo propuesta por el intendente Claudio Orrego, con presencia de representantes del Ministerio de Obras Públicas, supieron de esta denuncia y según ella, las relaciones no estarían quebradas.

"Vamos a conversar si ellos proponen distintos lugares, pero ahí no, ahí no lo vamos a aceptar", enfatizó la autoridad comunal. De hecho, agregó que está dispuesta a retirar la demanda si es que se proponen otros sectores para su construcción.

No obstante fue clara en decir que "a nosotros no corresponde dar opciones alternativas. Aquí hay agentes privados, empresas que quieren construir el teleférico. Aparentemente son prácticamente los dueños de ciudad empresarial. Nosotros no tenemos que hacerle el trabajo".

Siguió insistiendo en esa área indicando que la construcción de la estación "es positiva para la rentabilidad de Ciudad Empresarial, muy positiva que mucha gente use su teleférico. Pero eso es positivo desde el punto de vista privado, porque desde el interés público es horroroso", informó.

Por eso, manifestó sus ganas de evitar la construcción de la estación como sea. "Estamos dispuestos a lo que sea: a cerrar la plaza, a tomarnos esa plaza, a tomarnos la calle, lo que sea. Ahí no se va a construir la terminal", advirtió.

Para finalizar precisó que "esto no es una pataleta ni tiene tintes políticos".

Punto de vista legal

La figura legal que habrían usado para interponer la denuncia fue un "vicio de ilegalidad", según explico a Publimetro el abogado asesor de Matthei, Vladimir Mondaca.

"La licitación no cumple con las normas de la Ley de Urbanismo y Construcciones, con el plano regulador comunal y con el plano regulador metropolitano que dice que esa es un área verde y que no tiene que tener otras construcciones para otro uso", explicó.

"Es una plaza que tiene apenas 350 metros y la superficie que se construiría supera el 70% de la superficie. Nosotros creemos que no se ajusta a derecho", sentenció el especialista.