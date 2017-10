Alcalde de Huechuraba responde a denuncia de Matthei por teleférico: "Si no nos dejan ir para allá, no vendrán para acá"

Este jueves al mediodía la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei (UDI), interpuso una demanda contra el Ministerio de Obras Públicas para evitar que se construya una estación de base del teleférico en la Plaza Nueva Zelanda, cerca del Metro Tobalaba.

Este método de transportes busca unir Ciudad Empresarial con el Costanera Center en Providencia a través de cabinas sostenidas por cables.

Pese a que Matthei declaró no estar en contra de ese proyecto, sí demostró su molestia por la ubicación de la base ya que, a su juicio, la zona está colapsada de peatones. Por eso busca detener su construcción apelando a los Tribunales.

Para el alcalde de Huechuraba, Carlos Cuadrado Prats (PPD), la alcaldesa se está oponiendo a un plan que beneficiaría no sólo a habitantes de ambas comunas, sino que a una población flotante diaria de 30 mil personas que circulan entre Ciudad Empresarial y Providencia y que vendría de todas partes de Santiago.

Por eso le produce extrañeza el empeño que ha puesto Matthei para detener las obras. "Cuando un alcalde se opone a la modernidad, a un medio de transporte limpio, o al ejemplo que nos ha dado Bolivia con el Alto y Medellín con sus teleféricos, quiere decir que su visión restrictiva del mundo es superior a la voluntad de los alcaldes de trabajar en conjunto", sostuvo Cuadrado en entrevista con Publimetro.

¿Política pública o proyecto privado?

Tras la presentación de la demanda, Matthei cuestionó qué tan beneficioso puede resultar el teleférico. Según ella, la instalación de la base en la Plaza Nueva Zelanda "es positiva para la rentabilidad de Ciudad Empresarial, muy positiva que mucha gente use su teleférico. Pero eso es positivo desde el punto de vista privado, porque desde el interés público es horroroso".

Distinta es la mirada del alcalde Cuadrado. "Yo creo que ella está más cercana al empresariado que yo. Desde un punto de vista público, ella no tiene ningún derecho a descalificar un proyecto que beneficia a toda la zona norte de Santiago. Son personas que pasan 30 minutos en micro o en auto para llegar a Providencia y si tienen la alternativa de pasar en 12 minutos, en vez de estar contaminando, ciertamente es un proyecto de inversión social y no privado como ella pretende calificarlo", enfatizó la autoridad comunal.

"Cuando ella señala, de forma muy curiosa, que esto beneficia a los privados, está en un error porque ellos no usan el transporte público: ellos usan sus autos o sus helicópteros", cuestionó.

Emplazó a Piñera

Tras la acción judicial, la autoridad de Providencia indicó que estaría dispuesta a todo para frenar la construcción de la estación del teleférico, indicando que podría tomarse la plaza o bien, tomarse las calles.

El alcalde Cuadrado afirmó haberse sorprendido con estas declaraciones. "Sería la primera vez que ella saldría a la calle en una marcha. Me hubiese gustado que en otro tiempo, cuando desaparecía gente o cuando se torturaba, ella también hubiese estado con la gente que salíamos a manifestarse para evitar eso", comentó.

Advirtió además que "si ellos no nos dejan ir para allá, nosotros no los vamos a dejar venir para acá. Si ellos quieren hacer manifestaciones de repudio al teleférico, nosotros nos reservamos el derecho a responder con proporcionalidad a lo que ellos hagan".

Finalmente, pidió al ex presidente Sebastián Piñera que manifieste su mirada al respecto. "A mí me gustaría saber cuál es la posición del ex presidente porque en su período fue cuando salió este proyecto. Cuando esto se planeó, estaban presentes sus ministros estrellas. Evelyn Matthei era jefa de la cartera de Trabajo y ella debió haber advertido que el plan tenía todas las falencias que le encuentra ahora", sentenció Cuadrado.