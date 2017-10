"La misma historia": el Chorrillano Palacios confiesa el gran susto que vivió con Perú

Nadie ha defendido la selección de Perú en más ocasiones que Roberto Palacios. Con sus 128 por la adulta del Rímac, el Chorrillano es el hombre récord de la escuadra del vecino país, sin embargo ninguno de esos partidos pudo darse en el contexto de una Copa del Mundo. El otrora volante creativo, quien brilló en Sporting Cristal y Tecos de Guadalajara, entre otros, fue uno de los tantos símbolos de tres o cuatro generaciones de futbolistas incaicos que vivieron de lejos la fiesta de un Mundial, por lo mismo ahora goza expectante con la clara chance que tiene el equipo de Ricardo Gareca para asistir a Rusia 2018.

En conversación con El Gráfico Chile, el Chorri reconoce su ansiedad, pero también muestra cautela. Y tiene motivos claros para ello. La joven selección peruana que arremetió sobre la recta final de las eliminatorias sudamericanas a Rusia está cerca, tan cerca como estuvo el equipo que comandaba Juan Carlos Oblitas y que tenía a Palacios como figura en cancha en la ruta hacia Francia 1998. Aquella vez Perú terminó con los mismos puntos que culminó el Chile de Nelson Acosta, sin embargo la diferencia de gol favoreció a la Roja, situación contraria a la que pasó en el reciente cierre clasificatorio a la Copa de 2018.

¿Cómo viviste la clasificación de Perú al repechaje de Rusia 2018?

Fue complicado, se veía muy difícil, sobre todo por cómo se fue dando el partido. En un momento se complicó para ambas selecciones, Colombia al igual que nosotros estaba con mucha ilusión y debía ir a buscar el partido porque no tenía segura su opción de clasificar directamente, pero finalmente a ellos se les dio la clasificación y a nosotros nos quedó una última oportunidad para clasificar. Yo lo viví con mucha ansiedad, cuando estábamos 1-0 perdiendo dije 'se vuelve a repetir la misma historia' de esa vez que nosotros estuvimos tan cerca el 97, pero al final Dios fue generoso y nos permitió empatar con Colombia. Del mimo modo se fueron dando los otros resultados que a nosotros nos servían: perdió Chile, perdió Paraguay. Por fin se nos dio.

¿Hubo mucha euforia en Perú? En algunos lugares de Chile la colonia peruana salió a festejar a las calles…

Acá la gente está muy motivada, siempre ha sido así el hincha peruano con el fútbol, siempre ha sido muy lindo para los jugadores toda la euforia, todo el cariño que existe hacia la selección. Yo en mi tiempo lo viví y hoy los chicos también lo saben. Ahora con lo que se acaba de lograr tenemos una última posibilidad de volver a un Mundial, tenemos la opción de darle una gran alegría a la gente.

Palacios dejando en el camino a Rafael Olarra en un encuentro ante Chile / Foto: AFP

¿Cuál es tu pálpito respecto al repechaje entre Perú y Nueva Zelanda?

De repente pueden pensar que a Nueva Zelanda se le puede ganar fácil y justamente no debemos caer en eso. Los chicos, que ahora ya están de vuelta con sus clubes, deben seguir rindiendo con sus equipos y deben estar ya pensando en llegar bien a los partidos del repechaje, asumir que ahí se jugará lo más importante. Esa será la última chance que tenemos para llegar. La tienen que imaginar, la tienen que soñar, porque así se motivarán para hacerla realidad. Sé que va a ser complicado, tienen que enfocarse en su juego, pero estoy tengo confianza, estoy seguro que los chicos saben muy bien lo que se están jugando. El repechaje es el último esfuerzo que les pedimos, todos estamos dándole energías positivas para que todo salga bien en estos encuentros.

La última vez que Perú jugó una Copa del Mundo tenías 9 años ¿Cómo ha sido la vida futbolística en tu país sin mundiales?

Tuve la suerte de poder apreciar España 82 y vi con mucha tristeza como para México 86 nos quedamos en la puerta del horno, se nos fue la clasificación al último. Después vemos cómo ha pasado el tiempo ¡cuántos años han pasado! Yo era un niño para España 82 y fue hermoso ver a la selección de mi país en un Mundial. Espero, como todo Perú, que volvamos a vivir esa alegría el próximo año en Rusia.

La vez que estuvieron más cerca fue camino a Francia 1998, cuando quedaron eliminados por diferencia de gol ante Chile. Con lo sucedido recientemente, los medios peruanos han tomado lo que pasó hace 20 años para hablar de una revancha ¿Lo crees así?

Justamente perdimos por diferencia de gol. En ese oportunidad no había repechaje, eso fue lo más triste para todos, porque después de esas eliminatorias a Francia 1998 siempre el quinto lugar ha jugado el repechaje, desde las eliminatorias para el 2002 en adelante. Lastimosamente nosotros no tuvimos esa opción, pese a que terminamos quintos, tal como esta vez camino a Rusia. Y sí, en Perú se compara lo que ocurrió ahora con lo que pasó hace 20 años, pero lo importante es que ahora tenemos nuevamente la posibilidad, por eso yo no la tomo como revancha, sólo como una nueva oportunidad. Espero que los chicos den su máximo en estos partidos de repechaje.

¿Algún sabor especial tiene el haber entrado en el repechaje dejando fuera de camino a Chile?

Con Chile jugamos el Clásico del Pacífico, pero esto no pasa de ser un juego deportivo, no queremos llegar más allá. En Perú nos sentimos tranquilos y felices, y no porque haya sido contra Chile, sino porque simplemente lo logramos, nos sentimos felices por nosotros. Si hubiera sido con Venezuela o con cualquier otro, nos sentiríamos igual, yo lo tomo de esa manera. Estamos contentos, tenemos una clara oportunidad de poder llegar al Mundial después de tantos años de ausencia.

¿Qué te pareció el desenlace de Chile en las eliminatorias?

La gente en Perú está muy sorprendida con lo que pasó con Chile. Empezó muy bien, ganándole a Brasil y después a Perú acá. Para desgracia de ustedes los resultados no los acompañaron, no entiendo bien cuáles fueron las razones por las que no consiguieron los resultados que necesitaban. Me imagino que al medio chileno le debe costar mucho el quedar fuera del Mundial.