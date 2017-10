Un comandante para la Roja: Cristián Alvarez postula a Mario Salas a la Roja

Quién será el próximo técnico de la celección chilena es la preocupación más grande del fútbol nacional por estos días. Muchos referentes han expresado su opinión, siendo el nombre de Manuel Pellegrini el que más se escucha. Esta tarde un nuevo candidato se sumó a esta lista para llegar a la Rojay fue por una proposición de Cristian Álvarez: Mario Salas.

El capitán de Universidad Católica fue consultado en conferencia de prensa sobre la posibilidad de que su técnico en los Cruzados sea el próximo en dirigir a Chile y no dudó: "creo que sí (podría dirigir a Chile) ¿Por qué no? En Chile tenemos técnicos capaces para agarrar a la Selección. No es siempre mirar para al lado, para afuera y no fijarnos lo que tenemos en Chile. Tienes técnicos que están capacitados para estar en nuestra selección y hacer una planificación grande y que se mantenga en el tiempo. Ahora estamos en cero nuevamente y hay que volver a planificar y hacer todo de nuevo".

Álvarez, además, también alabó el trabajo del Comandante, señalando que "es difícil encontrarlo. Llevo muchos años de carrera y siento que el trabajo de él ha sido extremadamente profesional, muy dedicado".

Sobre Manuel Pellegrini, el candidato que más ha sonado como reemplazante de Juan Antonio Pizzi, el zaguero reconoció que "es su momento de estar en la Selección, puede tener mucho tiempo, porque se puede planificar bien. Es un técnico absolutamente planificado y ordenado".

Por el momento, desde la ANFP señalan que se tomarán su tiempo para tomar esta decisión y así poder generar un proyecto de mediano y largo plazo en la Roja.