Franco Di Santo a fondo: "A Chile le debo mucho, no dudaría en volver a Audax Italiano"

"Si ahora estoy donde estoy, es gracias a Audax y el fútbol chileno". Con esta frase el delantero argentino Franco Di Santo comienza a explicar la importancia que tuvo nuestro país en su carrera. Con 16 años, el hoy en día atacante del Schalke 04 de Alemania, llegó a Chile para poder reforzar las inferiores audinas. Su rendimiento fue tan bueno que de inmediato el primer equipo puso sus ojos en él: en tres torneos jugados, Di Santo marcó 14 goles.

A 10 años de su explosión en el fútbol nacional, el argentino recuerda sus buenos momentos con la "Generación Dorada" de Audax Italiano y hace especial énfasis la conquista que le cambió la vida.

"El gol más importante es el que le hice a Colo Colo. Ellos estaban en su mejor momento. Estaba Matías Fernández, Arturo Vidal, Humberto Suazo. Realmente era un equipazo y nosotros con los jugadores que teníamos le hicimos partido y le ganamos", comienza explicando desde Alemania el atacante a El Gráfico Chile.

Di Santo se cansó de celebrar en Audax Italiano / Photosport

En ese duelo disputado el 11 de noviembre del 2006, el elenco itálico consiguió un valioso triunfo 3-2 en el Monumental. ¿En qué minuto apareció Di Santo? Recién iniciado el encuentro, puesto que al minuto de juego abrió el marcador a favor de la visita.

"¿Cómo recuerdo la jugada? Me la tiró larga Gustavo Paruolo y le hice un caño a Miguel Riffo, me pasé a Alex Varas y definí perfecto. Ese fue el gol más importante de mi estadía en Chile porque fue el que me llevó a la selección Sub 20 de Argentina con 17 años. Ahí fue donde los profesores dijeron, mierda, éste tiene condiciones”, recuerda entre risas el delantero de 28 años.

A pesar de los años que han pasado, Di Santo recuerda como a una verdadera familia a sus ex compañeros; tanto así que saca a colación una broma que siempre le juega Nicolás Peric a través de las redes sociales. "Peric me puso Señor Lápiz. Realmente era muy flaco entonces me leseaban mucho. Y pensándolo bien, ¡Era el señor lápiz! Acá nadie me lo dice, pero en el grupo de WhatsApp el Nico siempre me tira esa: "Señor Lápiz qué estás haciendo y esas cosas”. Esas pequeñas cosas siempre van a estar en el recuerdo", apunta entre risas desde Alemania.

Un argentino conquistando Europa

Chelsea fue la primera parada de Di Santo fuera de Chile. A los 18 años ya se codeaba con Frank Lampard o Didier Drogba e incluso estuvo citado en una final de Champions League. Pero los ocho partidos que alcanzó a jugar en Inglaterra, no fueron suficientes para el mendocino.

El Chelsea compró el pase de Di Santo en 2007 / AFP

"Siento que no tuve la posibilidad de jugar. Si bien algunas veces dejaban fuera de la citación o en el banco a figuras de renombre mundial y me llamaban a mí, tampoco me servía quedarme en el banco. Después cuando llegó Carlo Ancelotti decidió sacarme del plantel y mandarme a reserva sin ninguna razón", recuerda Franco quien desde ese momento se olvidó del Chelsea.

De ahí vinieron el Blackburn Rovers, Wigan Athletic y Werder Bremen, siendo este último equipo donde logró su mejor fútbol puesto que marcó 13 goles en la temporada 20147-2015. "Parece que la camiseta verde es la cábala. Me fue muy muy bien, realmente espectacular. Fue mi mejor temporada en Europa tanto por los partidos, por cómo me sentía", afirma el delantero quien dio el salto gracias a esos goles al Schakle 04.

Desde que llegó a Alemania, el argentino se encontró con dos cosas que le llamaron la atención: lo frío que son los jugadores en el camarín y la idolatría que le profesan los fanáticos locales al volante del Bayern Múnich, Arturo Vidal.

"Arturo ha demostrado que está siempre a un nivel muy alto; rinde en todos los partidos. Lo tienen como uno de los mejores cinco de Alemania y del mundo. Arturo ha hecho las cosas muy bien tanto en la Juventus como en el Bayern, por eso se ha ganado el respeto de todos”, sentenció Di Santo quien se enfrentó al chileno el pasado 19 de septiembre por la Bundesliga.

Con 28 años y un contrato vigente con el Schakle 04, Franco Di Santo aún no se imagina cómo será su regreso a Sudamérica. Lo que sí sabe, que es Audax Italiano corre con ventaja para ser el equipo que le permita reencontrarse con las raíces que dejó hace más de 10 años.

"Realmente a Chile le debo mucho y si en algún momento de mi vida tengo que volver al fútbol chileno y a Audax en especial, no lo dudaría. No tendría problemas en regresar. ¿Cuándo? Ni idea ¿A qué edad? tampoco. Son cosas que como futbolista uno nunca sabe lo que puedo pasar", concluyó el atacante quien aún es recordado con cariño por los hinchas audinos.