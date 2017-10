El jinete del momento revela el futuro de la Triple Corona Nacional y su participación en Argentina

La caminata es obligada después de un triunfo de esta relevancia. Jorge Alejandro González entra a la iglesia y pone a disposición de la virgen su notable triunfo en el Gran Criterium Mauricio Serrano Palma del sábado en el Hipódromo Chile, cuando una multitud lo aplaudió a rabiar ganándole al favorito "Leitone" y anotando un nuevo récord para los 1.900 metros, con un crono de 1'56″27″'.

“Creo que ganar en un Sábado de Campeones es un sueño. Siempre quise ganar un Grupo I importante y en mi tierra que es el Hipódromo Chile, pero ganar en récord es doble historia, así que estoy muy feliz. Cuesta asimilar las cosas, pero ahora recién, de a poquito, estoy creyendo que gané el Gran Criterium”, cuenta el mejor jinete de el año a Publimetro.

González ahora está en boca de todos, empapado en elogios. Pero todo triunfo trae responsabilidades y ahora pese a su juventud deberá asumir que es representante de los deseos del pueblo, de los que sueñan con ver a uno de sus ejemplares ganando la Triple Corona Nacional y triunfando en el extranjero representando a Chile.

¿Irá con Robert Bruce al St. Leger?, ¿Seguirá con su regalona en el Hipódromo y cruzará a Blanco Encalada? ¿Se la jugará por un triunfo chileno en el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini de Argentina? Preguntas que se multiplicaron tras su victoria y que resuenan en los Teletrak a nivel nacional.

El destino de "Robert Bruce" y "Wow Cat", los mejores del año, parece que no se cruzará (Foto: Archivo)

Con respecto al campeón del Club Hípico de Santiago la respuesta puede decepcionar a los que esperaban que igualará al mítico Wolf, ganador de los tres grandes en Chile: "Es el gran dilema de todo hípico en estos momentos, lo más probable es que 'Robert Bruce' no vaya al Hipódromo, son otros los planes que tiene su preparador, quizás no sea posible que se enfrente a 'Wow Cat'", señaló de entrada.

De todas maneras, tiene un sentimiento encontrado en caso de que el pupilo de Patricio Baeza cruce el charco: "Creo que en eso no tendría problema. Bueno, si es así tendré una dura tarea, aún no me he dado ni el tiempo de pensarlo, de tener ese dolor de cabeza", dice entre risas, imaginando una elección entre sus regalones del año.

Pase lo que pase, González tiene cosas claras: competirá en El Ensayo y el St. Lager con la idea de completar su triple corona personal en los estelares, uniendo estos posibles triunfos con el de "Full of Luck" en el pasado Derby. Además con el oriundo del Haras Paso Nevado tiene ambiciones que pasan las fronteras, por eso confesó que estará en Buenos Aires, específicamente en el Hipódromo de San Isidro para luchar por un triunfo chileno en el Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini, la carrera más prestigiosa de Latinoamérica.

"Sin lugar a dudas estoy montando en grandes caballos para poder pelear esos clásicos, ahora también tengo la posibilidad de ir a correr el Pellegrini con 'Full Of Luck'. ¿Por qué no hacer historia, batir un récord de Grupos I ganados y las tres etapas de la Triple Corona Nacional? Gané El Derby con 'Full of Luck', ahora debo esperar las otras dos gemas que faltan, confiado en los caballos y su gran calidad, espero hacer lo mejor para quedarnos con esos triunfos”.

"Correr con la bandera en el corazón es una experiencia diferente, un sabor distinto. Tuve la posibilidades de hacerlo, correr a 'Flyer' en el Latino en Brasil y representar a mi país en el 'Campeonato: Chile versus Argentina'; tengo mucha fe que nos va a salir todo bien, ese día dejaremos todo en la pista porque es un orgullo para cualquier jinete llegar ahí. A veces no creo lo que estoy viviendo pero hay que tomarse las cosas con calma, poner los pies sobre la tierra y ver la realidad de las cosas estoy pasando por un gran momento y tengo que aprovecharlo", cierra la mejor fusta del año.

Los súperclasicos que ilusionan a Gonzalez y a los fanáticos hípicos:

El Ensayo (viernes 27 de octubre)

El St. Leger (sábado 2 de diciembre)

Gran Premio Internacional Carlos Pellegrini (sábado 16 de diciembre)