Huechuraba: regalan cursos de conducción y licencia clase B a 85 alumnos de cuarto medio

Las clases de historia, por algunos días, quedarán en el pasado para al menos 85 alumnos de diferentes liceos de Huechuraba quienes recibirán, de forma gratuita, tanto lecciones de conducción de un vehículo como el costo de la licencia clase B.

Todo esto bajo el marco de un programa municipal realizado en conjunto con Automóvil Club de Chile y que pretende beneficiar a 70 alumnos del liceo municipal Centro Educacional de la comuna y otros 15 de los colegios particulares subvencionados Mater Dolorosa, José Abelardo Núñez

Según el alcalde Carlos Cuadrado Prats (PPD), esta medida nace para "otorgarle un instrumento que les permita seguir su camino normalmente. Muchas veces cuando termina 4to medio, no encuentra trabajo de forma inmediata, no saca el puntaje para estudiar lo que quería o si lo saca, no tiene dinero para pagar la universidad. El sólo hecho que salgan con una licencia de conducir implica que tiene asegurado una fuente de ingreso si es que la quiere utilizar".

En esa línea, destaca que algunos de ellos incluso podrían dedicarse a Uber, si los estudiantes necesitar generar dinero tras egresar de la enseñanza media.

"Hay gente que en la noche se dedica a conducir vehículos por dinero, conduce taxis o Uber", agrega la autoridad comunal.

Reemplazo de clases

Una de las innovaciones que tiene este programa es que los estudiantes no deberán moverse de sus colegios para recibir las clases: ello pues será el personal de Automovil Club de Chile quienes se trasladarán hasta Huechuraba para ofrecer las cinco lecciones prácticas y 12 teóricas. Algunas de ellas, incluso, se realizarán durante el horario de clases escolares.

"Los estudiantes tienen consciencia que esto no será sacar la vuelta ni hacer la cimarra, sino que esto es un instrumento que les va permitir en el futuro trabajar. Es algo que ninguno se quiere farrear porque todos saben ellos lo útil que les resultará", aclara el alcalde.

Valoran ahorro

Con esta medida, los beneficiados se ahorrarán al menos $160 mil que cuesta el curso de conducción, además de los $32.800 que vale la licencia clase B. Y eso es valorado por quienes forman parte del plan.

"Hoy no todas las familias tienen la capacidad para pagar 160 lucas", comentó Nicolás Araya, alumno del 4to medio B del Centro Educacional de Huechuraba.

"Muchas veces es difícil para costear los costos de una licencia”, agregó Betsabé Sepúlveda, del liceo Mater Dolorosa.

Cabe destacar que las clases teóricas comienzan este martes y se considera entre dos a tres semanas para completar el curso.