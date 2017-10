Sólo siguió la instrucción del profesor: la genial respuesta de un niño en una prueba de matemáticas que se transformó en viral

Jaime es un niño de 7 años, cuyas respuestas en una prueba de matemáticas han sido comentadas y compartidas hasta volverse viral en Twitter, todo porque el niño siguió literalmente la instrucción del profesor.

“Aquí va un ejercicio de mates de mi hijo (7 años). Yo creo que quien no lo ha entendido bien es el profe.”, escribió el padre del niño en su cuenta junto a una imagen de las respuestas.

En el enunciado se lee: Escribe con cifra los siguientes números a lo que el niño respondió de la manera mas lógica posible.

Los más de mil comentarios que recibió la publicación cuestionan desde la pregunta del profesor, a la forma en que se tacharon las respuestas dándolas como erradas y la necesidad de formular preguntas de manera adecuada para la edad de los niños.

Lo cierto, es que todos tuvieron un comentario para la pregunta y no llegaron a una sola conclusión, excepto que el duelo de las respuesta es un genio.

