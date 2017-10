Abogado que denunció el "Pacto de Lima": "No dormiré en tres noches para que Chile vaya al Mundial"

El partido entre Perú y Colombia, conocido como el "Pacto de Lima", sigue dando que hablar en nuestro país. Varias denuncias particulares han llegado hasta la FIFA buscando que se sancione a incaicos y cafeteros por "arreglar" el empate en los últimos minutos, con un abogado chileno entre los pioneros de estas cruzadas personales.

Se trata de José Marcelo Adasme, profesor de 40 años que hace clases en la Universidad Santo Tomás. El profesional de las leyes tiene experiencia en derecho deportivo y avisa que no parará hasta lograr que la Roja esté en el Mundial de Rusia 2018. A continuación expone sus puntos de vista, llenos de ilusión.

¿Qué lo motivó para hacer esta denuncia?

¿A usted le gusta el fútbol? A mí sí, es mi pasión, soy un futbolista frustrado, lo vivo y sufro, sobre todo con Rangers y la selección chilena. Aunque perdimos en cancha, no comparto que los otros países tengan una conducta antideportiva, donde se ve que los jugadores de Colombia y Perú llegan a un acuerdo para no hacerse daño, y así tener clasificación directa y el otro repechaje.

La eliminación de Chile dolió / imagen: Agencia UNO

¿En su denuncia ante la FIFA incorpora imágenes, videos, etc.?

Mi denuncia es diferente a las de los otros colegas, porque los otros denunciaron sólo infracciones al código de disciplina. Yo hice una de 20 carillas, donde señalo que existieron 43 infracciones dentro de las normativas de la FIFA. Como puedo aportar pruebas, agrego declaraciones de peruanos y colombianos, además de reacciones de medios de todo el mundo.

¿Cuánto se demoró en hacer todo esto? ¿Ha tenido algún tipo de respuesta?

Siete días estudiando en la mañana, y en la noche, hasta las tres o cuatro de la madrugada. Lo de la respuesta me lo reservo, porque quiero decirlo más adelante, pero la denuncia fue recibida por la FIFA y presentaremos nuevas pruebas en Zúrich, más declaraciones de los jugadores que ahora se dan vuelta la chaqueta.

¿Usted tiene un contacto allá en Suiza? ¿Cómo mandó toda esta denuncia?

Todo lo he mandado por fax, imagínate lo arcaico, estuve desde las nueve de la mañana hasta las 20:30 enviándolo. Hice una cadena de favores por mi Facebook y creo que tengo 100 mil personas, incluso aportando videos. En Talca un solo lugar tiene fax, aunque usted no lo crea, así que el domingo pasé todo el día buscando uno.

Hay un abogado que es diputado e hizo lo mismo, y eso genera resquemor. ¿Usted tiene alguna aspiración?

No tengo aspiración alguna, es sólo fanatismo de hincha. ¿Usted se acuerda cuando la FIFA obligó a Chile a retirar un recurso de protección, porque si no lo hacía, lo iba a desafiliar? Yo fui el que lo presentó. También colaboré para ciertos tópicos del TAS, fui abogado de la Federación de Rodeo y de la Dimayor. Mi especialidad es el derecho deportivo.

¿Existe opción real de castigar a Perú y Colombia, para que así Chile vaya al Mundial?

Yo soy un abogado humilde, pero cuando tengo la convicción de lograr algo y creo que hay posibilidades, me la juego hasta el final. Yo estimo que hay un hecho irregular y por eso llegaré hasta las últimas instancias.

¿Usted cree que Chile merece ir al Mundial?

Como hincha, tengo que reconocer que futbolísticamente nos lo farreamos. Jurídicamente, creo que Chile va a ir al Mundial.

El partido con Brasil sigue dando vueltas / imagen: Agencia UNO

¿Por qué cree que la ANFP no ha denunciado nada?

Yo no comparto la posición o postura de la ANFP, en la que se limita a no presentar el reclamo, teniendo en consideración que Arturo Salah representa los intereses del fútbol chileno. Desde mi punto de vista, él está tolerando de forma tácita la posibilidad de que se cometan conductas antideportivas, que atentan contra el Fair Play. Si nosotros reclamamos por la corrupción y las platas, después no podemos venir con otra conducta moral. La ANFP, que tiene más plata que yo, podría haber contratado a dos abogados deportivos que hubiesen llegado a la misma conclusión que llegué yo, que hay infracciones a las normas estatutarias, las cuales están en el portal y que te enseñan incluso a cómo hacer este procedimiento, donde lo más difícil es hacerlo llegar hasta allá.

Y si Chile hubiese sido el que arreglaba el partido, ¿qué habría hecho usted como abogado?

Lo defiendo. La misma pregunta me la hizo un argentino, que me dice que Chile ahora es llorón, que usa artimañas, que gana con abogados, y le dije que el chileno cambió su mentalidad, que ya no se deja pasar a llevar, como en el caso del "Cóndor" Rojas. No podemos negar que en el pasado nosotros hayamos llegado a un acuerdo como éste (el de Perú-Colombia), pero nunca tan evidente.

¿Usted se ha puesto en el caso de que gane y Chile vaya al Mundial? ¿Se sentiría un salvador?

No, sería el hombre más feliz del mundo, pero yo no busco ninguna retribución económica ni cargos. Yo tengo deudas, pero no pido nada de vuelta y lo he sacado todo de mi bolsillo. Si alguien me ofrece, le diré que lo regale a una institución benéfica. Si le puedo hacer realidad esto a mucha gente cuya única alegría es el fútbol, con eso me siento pagado. Si tengo que dejar de dormir tres días, tenga por seguro que lo haré, cuento con el apoyo de mi familia. Lo único que quiero es la anhelada justicia.

¿Existe plazo de respuesta?

El 6 de noviembre sesiona la comisión, sin perjuicio de que podría ser antes, y ese día debe resolver todos sus asuntos pendientes. Espero que lo mío esté acogido a investigación.