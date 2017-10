Daniel Morón aconseja a Claudio Bravo: "Tiene que vivir el duelo y ponerle el pecho a las balas"

No pocos dirán que Claudio Bravo está atravesando el peor momento de su carrera. En los últimos días el arquero ha estado en el ojo del huracán ante la serie de líos de camarín que han salido a la luz pública luego de que la selección chilena no lograra la clasificación al Mundial de Rusia.

En lo futbolístico el panorama tampoco es muy alentador. El capitán de la Roja está relegado a la suplencia en el Manchester City, sólo viendo acción en los partidos de la Copa de la Liga.

Uno que compartió con Claudio Bravo en la selección y conoce de su liderazgo es Daniel Morón. El preparador de arqueros de la Roja en la era Marcelo Bielsa se refirió al complejo presente que atraviesa el oriundo de Viluco.

Si bien el Loro asegura que "no es el peor momento" en la carrera del golero de Viluco, sí considera que "debe estar muy preocupado por todo esto".

Y agrega: "Cada vez que un equipo tiene un golpe de este nivel, siempre hay duelos que tienes que vivirlos, darle vueltas y pensar cómo pudieron haber quedado fuera del Mundial, sobretodo habiendo tenido un rendimiento excepcional", agrega.

"Tiene que vivir el duelo, insisto, ponerle el pecho a las balas, tampoco hay que echarse a morir. Él es uno de los pilares y no creo que lo vayan a derrumbar todas estas situaciones”, acota Morón.

¿Un consejo de arquero a arquero? El Loro no duda: "Él tiene un temple muy preparado para esta situaciones, para salir de esto debe estar muy abocado en los entrenamientos y en la disciplina, dedicándose cien por ciento en lo profesional, si bien no deja de llamar la atención no debe ser preocupante”.

Finalmente, sobre si Bravo debe continuar en el Manchester City o pensar en cambiar de aire, el campeón de la Copa Libertadores cree que lo mejor es quedarse, porque "es un club magnífico".