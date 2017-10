Esta es la candidata a diputada que propone sueldo para dueña de casa y fútbol gratis en la TV

Se llama Karina Oliva (32), es de Puente Alto, madre de Emilia y tiene una gata, dos hámster hembras y una perra. Actual presidenta de Poder Ciudadano, está compitiendo por un cupo en la Cámara por el distrito 12 (La Florida, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana) en la lista de Frente Amplio. Es en esa calidad en que ofrece dos medidas que, a su juicio, no son para nada populistas: sueldo para las dueñas de casa y fútbol para todos. Este es su perfil.

– ¿Por qué las dueñas de casa deben tener sueldo?

-Primero porque tenemos que reconocer que el trabajo doméstico, es un trabajo. Ninguna persona se queda ahí a descansar. Históricamente la mujer asociada a la pobreza porque las remuneraciones, la mayoría son las que nos quedamos a cargo de nuestros niños y ancianos y esto no les permitió tener provisión. Por lo mismo el 94% de las mujeres no percibe pensiones que superen los 150 mil pesos, todas son por debajo de eso. Por otra parte, el 44% de las mujeres de los dos primeros quintiles se dedica al trabajo doméstico.

– ¿Cuánto es el monto y de dónde saldrá ese dinero?

– Nosotros proponemos que sea al menos un sueldo mínimo ($270 mil) porque pese a que muchas acceden a los bonos por hijo, con esos montos no alcanza. Para obtener ese dinero queremos resignar la Ley Reservada del Cobre que va a las Fuerzas Armadas porque creemos que las riquezas se deben redistribuir. De todas formas este sueldo vendría además con una beca de estudios para las mujeres que se convierten en dueña de casa para cuidar a sus hijos. La idea es que se puedan reinsertar en el mundo laboral.

– ¿Tienes auto?

– Me gustan, desde chica me gustaron los rodamientos, la mecánica, porque me abuelo era mecánico

– ¿Tienes nana?

– No, nunca he tenido. A veces quien me ayuda con mi hija es mi mamá.

– ¿Eres cuica?

– No

Fútbol gratis en TV

– Propones que el fútbol también sea transmitido por TV, ¿no te parece que estas medidas son populistas?

– En este país cualquier cosa que se vea como garantizar derechos se califica de populista y no es así. El fútbol es algo que lo disfrutábamos tranquilamente, era parte de nuestra cotidianidad. Ahora, o bien tienes que ir y pagar tu entrada, que se han vuelto sumamente caras, o bien tienes que contratar un canal privado. Si no puedes hacer nada de eso, ¿cómo puedes acceder al fútbol? Esto además tiene que ver con cómo se entrega dineros a los canales públicos.

– ¿Qué tan futbolera eres? ¿Qué equipo te gusta?

– Soy hincha cruzada. Mi ídolo es Gary Medel.

– ¿Vas el estadio?

– Cuando puedo. Soy muy futbolera y mi hija también. Por eso, darle más cabida al fútbol en TV tiene que ver con conseguir que este deporte también conquiste a las mujeres. Entonces queremos fomentar este deportes como una herramienta social.

– Hay muchas personas que dicen que el fútbol embrutece a las masas, ¿lo consideras así?

– Eso es no darle cabida a las pasiones que tiene la gente. Ahora, cualquier cosa que de rienda a las pasiones irracionales, sí, puede embrutecer, pero el fútbol es una herramienta social. Creo que hay políticos, sobre todo de izquierda, que piensan que van a perder credibilidad si es que demuestran emociones. Yo creo que no es tan así. Pienso además que hay que ser menos amargo en política. Hay que ser menos tecnócrata y ponerle más corazón a todo.

Ley Menstrual

– La candidata independiente pero respaldada por el Partido Socialista, Valeska Naranjo, propuso una ley para que las mujeres tengan hasta tres días de licencia por dolores menstruales, ¿qué te parece esta medida?

– Me parece que hay que resolver otras cosas más importantes para las mujeres, por ejemplo, cómo resuelven el hecho de llevar pan para la casa. Y una vez que lo consiguen, surge el problema de con quién dejo a los niños para conseguir el pan. Las mujeres han sido postergadas y es hora de avanzar en el reconocimiento de las mujeres. Entonces hay temas más prioritarios.

– Como por ejemplo, conseguir que el fútbol sea transmitido por la TV para todos

– Es que el fútbol tiene que ver con cómo se están enriqueciendo algunos. CDF representa un monopolio. Nosotros queremos romper con eso: queremos devolverle el fútbol a la gente porque un monopolio está haciendo algo que incluso la derecha cuestiona, que es la prohibición de la libre competencia. Entonces me parece que, de todas formas, este tema es más prioritario que la Ley Menstrual.