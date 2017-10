Ubilla habló fuerte y claro: "Si me voy de la U es por término de contrato, no porque me quiera ir"

Sebastián Ubilla podría estar viviendo sus últimos meses en Universidad de Chile. Luego de cinco años vistiendo la camiseta de la U, el Conejo termina su contrato con la institución a fin de 2017 y ya debe empezar a decidir su futuro.

Con su contrato en los azules muy cerca de llegar a término, el atacante deberá decidir si negociar una renovación o emigrar del Centro Deportivo Azul. Por eso, las especulaciones ya comenzaron y durante la semana se habló que el Conejo no quiere seguir en la U y buscará nuevos horizontes.

Pero Sebastián Ubilla salió al paso de las publicaciones y habló de su futuro tras la victoria por 2 a 0 ante Antofagasta, en el duelo disputado este miércoles por la semifinal de ida de la Copa Chile y que ganaron con goles de Matías Rodríguez y una joya del juvenil Nicolás Guerra.

"Esta es la primera y última vez que me voy a referir al tema de mi contrato. Si me tengo que ir de la U a fin de año es porque termino mi contrato, nada más, no porque me quiero ir. Esta institución es maravillosa, la llevo en el corazón y trato de dar lo mejor cada día. Si me voy no es porque me quiero ir, sólo por término de contrato", señaló un molesto Conejo.

En lo futbolístico, el delantero se refirió al triunfo ante los Pumas y señaló que "es un paso importante, ganamos en el primer tiempo del partido contra un rival difícil como Antofagasta, que tiene mucho ritmo. Lo bueno es que tenemos una cuenta de ahorro importante y vamos a ir a buscar el partido de la misma forma que jugamos acá"

"Este es un plantel bastante numeroso, en que todos están en un buen nivel. Nico está jugando muy bien, no le pesa para nada la camiseta, y con Matías estamos acostumbrados aque haga ese tipo de goles. El que haga los goles da lo mismo, lo importante es que gane el equipo", agregó.

Finalmente, sobre la caída que sufrió Paulo Magalhaes, provocada tras una disputada de un balón aéreo con el atacante, Sebastián Ubilla concluyó que "es mi amigo y es una jugada donde yo no lo veo porque estoy de espalda. Él salta y creo que pone su rodilla como a la altura de mi cuello y cae muy mal. Yo no lo vi y lamentablemente queda vomitando sangre, le mando saludos, que se recupere y ya lo llamar".

"Para cualquier jugador es impactante, somos compañeros y tratamos de cuidarnos. Aunque sea del equipo rival, primero somos personas", cerró.