Fracasa reunión entre gobierno y empleados del sector público por ausencia del ministro de Hacienda

Pese a estar plenamente justificada, la ausencia del ministro de Haciencia, Nicolás Eyzaguirre, a la reunión de la mesa entre Sector Público y el Gobierno, vuelve a establecer un patrón de tensión con los empleados, que luchan por un aumento salarial.

Junto al titular de Hacienda, estaba pautada la comparecencia de la ministra del Trabajo, Alejandra Krauss, quien también estuvo ausente.

Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), excusó a los titulares de sus carteras por no asistir. "Se había citado a una reunión entre la mesa del Sector Público con el ministro de Hacienda y la ministra del Trabajo, pero por un imponderable personal no pudieron venir. Consideramos que lo más prudente era no dar inicio al proceso de negociación", indicó en conversación con la radio ADN.

No obstante, la líder de dicha organización le puso presión al Estado para llegar a una solución. "Ingresamos el petitorio el 2 de agosto y ha tenido un largo transitar, necesitamos urgente que existan definiciones. La voluntad nuestra es dialogar y avanzar en un acuerdo, pero si tras dos meses no hemos recibido respuesta la señal no es muy promisoria".

Para finalizar, deslizó una crítica sobre los problemas para negociar. "El plan de acción de la mesa debe seguir en pie. A todas luces fue evidente que, de no haber existido una convocatoria a paralización, no se hubiese acelerado la reunión. Esas son señales que llegan desde el ejecutivo y necesitamos que entiendan que debemos dialogar", concluyó.

AGENCIA UNO

Por su parte, la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, efectuó un llamado al diálogo a la Mesa del Sector Público luego que se suspendiera la reunión con las autoridades del Ejecutivo a raíz de la inasistencia del ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

La vocera pidió “mantener esas instancias formales, por cierto muy importantes para poder llegar a acuerdos”, recordando que “la mesa está constituida por las instituciones” que están “representadas por sus ministros” y que cuando algún secretario de Estado se ausenta “queda alguien en carácter de subrogante, eso es lo que sucedió el día de hoy y, además, estuvieron las ministras de las otras carteras”.

La ministra Paula Narváez explicó finalmente que en este caso se trató de un tema puntual, ya que el ministro “está con un día administrativo” y por lo tanto, “no se trata de una situación que se vaya a extender en el tiempo”. Agregó que el titular de Hacienda “estaba representado por la subsecretaria de ese ministerio en su calidad de ministra subrogante.