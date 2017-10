Suazo y la dificultad del sintético de La Florida: "Ellos saben cómo jugarle a los rivales en esa cancha"

Uno de los partidos más atractivos de la décima fecha del torneo de Transición es el que disputarán Audax Italiano y Colo Colo en el estadio Bicentenario de La Florida. Con los dos equipos peleando en la parte alta de la tabla, el encuentro del sábado, que se disputará a contar de las 18:00 horas, será fundamental para el desarrollo del campeonato.

En la previa del encuentro, Gabriel Suazo, que participó en una actividad de la marca Under Armour para recordar sus inicios en el Cacique, se dio el tiempo para analizar el duelo del sábado.

El volante confesó que "es un partido muy complicado, sabemos lo que juega Audax, que se hace muy fuerte en su cancha. Ellos saben cómo jugarle a los rivales en esa cancha y los tenemos más que estudiados, sabemos cómo hacerle daño, cómo pararlos y detener su funcionalidad dentro del terreno de juego".

"Sabemos de la calidad de jugadores que tienen, pero nosotros vamos a ir con todo por los tres puntos, trabajando el partido desde el principio, con tranquilidad, sin desesperarnos y esperamos llevarnos los tres puntos a casa", agregó.

Los albos vienen de una victoria ante Santiago Wanderers, duelo donde los dirigidos por Pablo Guede llegaron a los goles sin la presencia de Jorge Valdivia y Jaime Valdés en cancha. El Mago había sido expulsado y el Pájaro reemplazado por lesión.

Esta situación se podría repetir este sábado ante los itálicos, ya que Valdivia está suspendido y Valdés aún no se recupera de su lesión.

Con este panorama, Suazo reveló que "sabemos que la dupla Va-Va no va a estar. Jorge Valdivia no va a jugar por la suspensión y esperemos que Jaime pueda estar. Si no está, sé que al jugador que le toque lo va a hacer bien y va a entregar lo máximo de sí, esperemos que así sea".

Finalmente, realizó un análisis del nivel campeonato y fue claro en su pensamiento. "Obviamente que se dice que es irregular, pero para mí es competitivo. Por ejemplo, que el que era último, Palestino, le pueda ganar 4-0 al puntero, que venia sin recibir goles en todo el campeonato, es algo que en pocos países se puede dar y acá se puede dar. Cualquier rival le puede ganar a cualquiera, están todos capacitados y me encantan esos campeonatos, donde nadie sabe que puede pasar hasta el final".