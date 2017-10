La U traza los puestos a reforzar para la Libertadores 2018 y ya aparecen los primeros nombres

En Universidad de Chile tuvieron un alza futbolística que les ha permitido ilusionarse con "terminar un año redondo y pelear por el bicampeonato y Copa Chile", según indicó el capitán de los azules, Johnny Herrera.

Pese a eso, el cuerpo técnico de Guillermo Hoyos sigue pensando en la fórmula de poder consolidarse como equipo pensando en la Copa Libertadores 2018 y, junto a la dirigencia de Azul Azul, delinean las primeras estrategias para preparar su participación en el certamen internacional.

De esa forma, y según indicaron desde la secretaría técnica de la U a El Gráfico Chile, ya se trazaron los puestos a reforzar para el equipo universitario de cara a la próxima temporada y pensando en pelear un cupo entre los mejores de la Libertadores.

En el equipo laico quieren tener un plantel absolutamente competitivo y por eso no dudarán a la hora de gastar dinero por un defensa y un volante que tengan nivel de selección.

En esos dos puestos ya existen los primeros nombres en la carpeta de los azules, siendo Omar Merlo de Huachipato y Gonzalo Espinoza del Kayserispor de la Superliga de Turquia, los dos jugadores que más interesan.

Mientras que el capitán de la Usina ya ha sido sondeado hace mucho tiempo desde La Cisterna, en la dirigencia también planean un posible préstamo del Bulldog pensando en la Copa Libertadores.

Ubilla es uno de los jugadores en duda para 2018 / Photosport

Por otra parte, la U también busca un delantero que pueda cumplir las funciones de puntero en el equipo y que además tenga proyección profesional. En esa línea, el elegido sería el ariete de Antofagasta, Angelo Araos. El futbolista de 20 años suma 46 partidos oficiales con los Pumas, donde ha marcado dos goles en 3.351 minutos totales, sumando torneo nacional y Copa Chile.

"Se supone que la U es un buen plantel, aunque debería mejorar mucho más. Creo que estos partidos ha remontado, pero todavía le falta para lograr un equilibrio futbolístico, donde no tenga que pasar apuros para lograr un buen resultado y pelear campeonatos que es lo que se espera", opina el histórico Miguel Ángel Gamboa.

"La U es un equipo que no es constante, pero que gana partidos. Ha tenido matices futbolísticos, pero no los mantiene por el tiempo y eso el equipo lo necesita para sentirse seguro. Entonces, pensando en una Copa Libertadores del próximo año, esto va a ser distinto y necesita una revisión", añade el ex delantero azul Rodrigo Goldberg.

Pensando en la fecha del fin de semana, los azules recibirán a Palestino este domingo (20:30 horas) por la décima fecha del torneo de Transición 2017 y lo hacen ilusionados con conseguir un nuevo bicampeonato en el fútbol chileno.