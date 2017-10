Radiografía al fracaso de La Roja: Falta de infraestructura, mal trabajo en menores y éxodo a México

Al sonar el pitazo final en Sao Paulo se temió lo peor. La Generación Dorada caía derrotada por 3-0 ante Brasil y de paso era eliminada del Mundial de Rusia 2018. Junto a la renuncia de Pizzi, la opinión pública señaló con el dedo a un grupo de jugadores que parecían revivir los fantasmas de tantas frustraciones pasadas.

Pero todavía hay esperanza y defensores de un proceso. José Sulantay, mentor de jugadores como Alexis, Vidal y Medel, se refirió al respecto.

"No porque no se clasificó hay que considerar esto un fracaso. En el fútbol se gana se empata, se empate y se pierde, siempre ha sido así y hoy nos toca perder", señaló enfatizando que esta situación que vive La Roja es "un tropiezo" y no una razón para desechar todo el trabajo realizado.

Las palabras de Sulantay encontraron respaldo en otro conocido director técnico nacional. Jorge Garcés, quien no está muy de acuerdo con el llamado a empezar a buscar una generación de recambio: "Este equipo no está liquidado. Que no hayan clasificado no significa que haya que jubilar a la Selección Chilena. Pensando en el futuro, quizás (Jean) Beausejour y (Gonzalo) Jara no estarán en la Copa América 2019, porque no estarían en un nivel esperado, exceptuándolos a ellos dos deberían estar todos", declaró Peineta.

Sobre el recambio de La Roja, el ex técnico campeón con Wanderers, se mostró optimista ya que "se ve que viene un grupo de chicos que puede reemplazarlo, o por lo menos así parece".

"El tiempo dirá si Castillo, Baeza, Suazo, Maripán y Brayan Cortés estarán a la altura de los que estuvieron antes que ellos. La pregunta que tenemos que contestar ahora es si los chicos como Castillo o Paulo Díaz alcanzarán el nivel de Medel o Vargas cuando fueron campeones de América. Tenemos que tener la esperanza que se vaya consolidando, también es importante que con el tiempo pasen a ligas de mejor competencia y que tomen una continuidad".

Lamentablemente a Chile le ha costado replicar estos buenos momentos de la Selección "porque históricamente no somos un país que genera grandes deportistas", opinó Garcés.

Moisés Villarroel, seleccionado nacional en Francia 98' y dirigido por Don Peineta en Santiago Wanderers, se cuadró con su ex técnico y recalcó las fallas del sistema de fútbol formativo. "La infraestructura del futbol formativo es mala, los clubes no tienen todo los que necesita para formar jugadores. La calidad de técnicos y profesores está, pero eso no es suficiente para replicar los éxitos conseguidos. La infraestructura pesa mucho, el no tener una cancha o campo deportivo de primer nivel pasa la cuenta".

El ex futbolista también declaró que La Roja ha perdido la ventaja que tenía antes con muchos jugadores presentes en ligas del viejo continente. "La liga mexicana es de mucho menor nivel que la europea, eso hace que merme un poco el rendimiento físico de los jugadores. Es cosa de ver los que todavía están en Europa, quienes continúan manteniendo un alto rendimiento de competencia".

A pesar de que para estos personajes el no clasificar al mundial es más un tropiezo que un fracaso, para José Sulantay existe algo más preocupante.

"Yo estuve en dos selecciones menores y desde que salimos terceros en Canadá se ha trabajado mal. De los últimos cuatro mundiales Sub-20 hemos clasificado solamente a uno, eso es un atraso grande. Lograr algo como lo de Holanda y Canadá nuevamente va a demorar mucho tiempo".

"Por ahora la solución planteada es tener paciencia con los jugadores que ya están y reforzar con gente joven. Los futbolistas que tenemos de 29 ó 30 años, pueden jugar 4 o 5 temporadas más sin ningún problema", cerró Don José.

En la ANFP continúan buscando un técnico para las nuevos desafíos internacionales que tendrá Chile en los próximos años. Para no repetir la historia de generaciones que se perdieron entre selecciones exitosas habrá que tener en cuenta al menos uno de los consejos de estos hombres que algo saben de fútbol.