Gobierno lanzó campaña contra la abstención en las elecciones del 19 de noviembre

Chile se encuentra en la cuenta regresiva de los comicios del próximo 19 de noviembre, y en el horizonte la abstención electoral se presenta uno de los grandes desafíos de la democracia, razón por la cual el gobierno por intermedio de la ministra vocera Paula Narváez, presentó la campaña "No Te restes, súmate"

En las pasadas elecciones municipales, cerca de 14 millones de chilenos estaban llamados a votar, pero solo un 34% de ellos ejerció su derecho a voto, encendiéndose las alarmas.

En esa línea, la portavoz de La Moneda explicó que en distintos países la participación electoral ha disminuido “y lo mismo ha pasado en Chile: si en 1988, en el Plebiscito del Si y el No, votó el 88% de los chilenos y chilenas, en la última elección municipal la participación llegó al 35% de la población”.

Por esa razón, el llamado del Ejecutivo es “a sumarse, no restarse y no dejar que sean otros los que decidan por uno. Porque a partir de los resultados de esta elección se definirán cosas importantes que impactan en la vida cotidiana de las personas”, dijo la vocera, agregando que es “la participación democrática, no la abstención, la herramienta clave para incidir en los destinos del país”.