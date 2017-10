Intendencia Metropolitana denunció a 54 empresas que forman parte del "Dicom ambiental"

Un total de 54 empresas, públicas y privadas, se encuentran fuera del Plan de Compensación de Emisiones contaminantes, que busca proteger la calidad del aire de los habitantes de la Región Metropolitana.

El Intendente metropolitana, Claudio Orrego, en compañía del director de la Seremi de Medio Ambiente de la Región Metropolitana, José Miguel Arriaza, realizaron este domingo un llamado a que los infractores se coloquen dentro del marco legal, en la presentación del llamado "Dicom ambiental".

"Hemos detectado que existen 54 empresas públicas y privadas que no han cumplido con su obligación de Plan de Compensación de Emisiones, aprobado y en funcionamiento, en la Región Metropolitana. Estos son vecinos corporativos que incurren en faltas morales y administrativas graves, muchos de ellos se exponen a la caducidad de su resolución de calificación ambiental. Creemos que no hacer un plan de compensaciones es afectar, directamente, la calidad de vida de los chilenos y de los santiaguinos, sobre todo cuando estos planes tienen que ver con lo que se refiere a pavimentar calles, forestar cerros y eliminar basurales en la ciudad", manifestó el intendente Orrego.

Agregó el funcionario que “cuando una persona está en deuda, todo el sector privado se encarga de ponerlo en un DICOM y eso significa que no puede acceder a crédito entre muchas cosas. Lo que estamos diciendo con este DICOM Ambiental de la RM es que estas empresas no solamente deben recibir una sanción moral de parte de la opinión pública… No podemos tener una mano dura contra el ciudadano que no cumple y una mano blanda contra la empresa que está incumpliendo algo tan importante como las compensaciones por calidad de aire en Santiago”.

"El estado realiza un enorme esfuerzo, para mantener la calidad del aire. No olvidemos que este año fue el mejor en ese sentido, en los últimos 20 años del plan, pero esfuerzo del estado debe ir acompañado por el cumplimiento de los privados", comentó el director Arriaza, al ser requerido por la prensa.

Desde el 16 de abril de 2010, en Chile existe el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica, que persigue incrementar los niveles de calidad del aire. El límite de emisión establecido, es de 2,5 ton/año de M10 (material particular 10) y de 8 ton/año de Oxido de Nitrógeno. Según la Intendencia, existe un 30 % de incumpliento del plan, en los últimos siete años.

Los declarantes hicieron insistencia en la sustitución de calefacción a leña, por sistemas eléctricos de alta eficacia, además del recambio de la flora de buses de la ciudad, a unidades eléctricas.