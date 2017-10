Alcalde de Santiago exige 500 carabineros para aplicar "mano dura" a la delincuencia

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, exigió el refuerzo de 500 Carabineros en su jurisdicción, a fin de poder combatir la delincuencia que se genera por el comercio ambulante.

Sus declaraciones se produjeron este lunes, en el marco de una transmisión vía Facebook Live: "me han llegado muchas denuncias sobre el comercio ilegal en las calles y paseos de la municipalidad. A mis vecinos les digo, necesito 500 Carabineros. Esto se lo he dicho al Ministerio del Interior y a la Intendencia, he golpeado fuerte la mesa, pero no están haciendo la pega", aseguró el líder municipal.

AGENCIA UNO

En Santiago Centro, habitan 380 mil vecinos, pero transitan 2 millones de personas a diario. Cuestionado sobre los constantes cortes en la Alameda Bernardo O´Higgins los fines de semana, Alessandri aseguró que en múltiples oportunidades le ha dicho al Intendente Claudio Orrego, que haga eventos masivos de Plaza Italia para arriba.

"Los vecinos de Santiago están presos en sus casas: cada vez que hay eventos masivos, pasa la marcha y detrás va la municipalidad recogiendo la mugre. Voy a tener que esperar a marzo para conversar con otro intendente", expresó molesto Alessandri.

El alcalde confirmó que la anterior gestión (Carolina Tohá) duplicó los permisos a vendedores ambulantes, y los conflictos con los inspectores de la municipalidad han sido constantes. "Vienen los días de navidad y quiero acotar que el 80 % del comercio ilegal son de migrantes. No es un juicio de valor, es una realidad".

Alessandra ratificó que entre los meses de diciembre a marzo, estarán abiertas las piscinas dependientes de la municipalidad, por la temporada de verano y altas temperaturas.