Gabriel Suazo se pone metas altas en Colo Colo: "Si no somos campeones, se dirá que es un fracaso"

Pese a sus 20 años, Gabriel Suazo, dentro y fuera de la cancha muestra su madurez. El jugador que llegó a los cinco años a Colo Colo no le teme a las cámaras y responde con gran tranquilidad cada pregunta.

Tal como ha sido a lo largo de su carrera, a su lado siempre se encuentra un ser querido, en esta ocasión su polola, quien observa tranquila como el jugador del Cacique proyecta su futuro en el fútbol.

El volante reconoció que le gustaría jugar en la Premier League, que espera ser parte de la selección chilena para las próximas Clasificatorias, y además, confesó que el cambio de chip que tuvo el plantel, tienen a Colo Colo en la cima del torneo de Transición.

Compartir cancha con él (Arturo Vidal) después de haberle pedido una foto hace 10 u 11 años atrás, cuando él recién estaba en el primer equipo haciendo sus primeros partidos, fue algo que jamás pensé.

Llegaste a Colo Colo siendo un niño, ahora eres titular y estás disputando el título. ¿Cómo analizas tu presente en el club?

Es algo muy importante en mi carrera. Mi primer título lo tuve con el Coto Sierra, fue la 31, donde participé menos que en este campeonato, pero ahora, si se llega a conseguir el objetivo que todos queremos, se saborea de una forma distinta, porque fuiste partícipe prácticamente de todos los partidos. Para eso estamos trabajando, para poder ganar el campeonato, sabemos que tenemos que ir partido a partido, esforzándonos y dar el cien por ciento de cada uno para lograr ese objetivo.

¿Queda la sensación que el plantel cambió el pensamiento, la forma de declarar, al principio se hablaba de querer ser campeón y ahora el discurso es que van partido a partido?

Sí, yo creo que eso fue algo importante porque cambiamos el chip. Ahora pensamos en ir partido a partido, algo que deberíamos haber pensado desde el principio. Sabemos que el objetivo principal es el campeonato, es lo que todos queremos y si no es así, se va a nombrar como un fracaso. Debemos ir partido a partido, y eso fue lo que cambiamos en nuestra mentalidad y nos favoreció.

¿Les dolió mucho perder el título el primer semestre?

Obvio, cualquier título perdido duele y más de la manera que lo perdimos, porque prácticamente lo teníamos en el bolsillo. Perderlo de esa manera, con partidos de local donde normalmente no perdíamos puntos, perdimos puntos de distintas formas o circunstancias, pero de esos errores se aprende y aún tenemos tiempo para enmendar eso y lograr el título.

A mí me encantaría jugar en la Premier League, siempre ha sido un sueño jugar en esa liga y me gustaría jugar en el Tottenham.

José Luis Sierra te sube al primer equipo, pero con Pablo Guede has tenido más continuidad. ¿Qué te transmite el DT?

Obviamente con Pablo (Guede) he tenido más continuidad. El comienzo no fue fácil, tenía que ganarme un puesto porque el DT me conocía poco. Con esfuerzo y sacrificio me fui ganando un lugar y luego respondiendo dentro de la cancha que es lo más importante. Creo que lo hice de buena manera, a él le gusta el trabajo que hago dentro del terreno de juego, no sólo con el balón, sino que el tema táctico, ser inteligente tácticamente es muy importante para un

jugador hoy en día y esa es una de mis características.

El volante en sus primeros pasos en el primer equipo / Photosport

Siendo un jugador joven… ¿Cuánto ayuda tener a un entrenador que los motiva día a día y que se preocupa de ustedes y no deja detalles al azar?

Es un estudioso del fútbol, él vive de esto, trata de llevarnos los mejores trabajos para ganar cada fin de semana. A nosotros, los juveniles que nos vamos integrando al primer equipo, nos motiva de distinta manera y creo que eso es muy importante para mí, me ayudó mucho.

¿Te imaginaste que podías tener este presente en Colo Colo con sólo 20 años?

Jamás, siempre pretendí estar en el primer equipo peleando un puesto y gracias al poder mental, al esfuerzo y trabajo que he tenido desde pequeño ha dado sus frutos.

Pablo Guede ha integrado a varios juveniles al primer equipo. ¿Qué se siente tener a un entrenador que confía en la cantera?

Es muy importante para mí, para ellos (los otros juveniles), ya que es una felicidad ver a un técnico que le dé tiraje a los jugadores de casa. Hace mucho tiempo que no se veía un técnico así. Creo que desde la época de Borghi que no había un técnico que le daba oportunidad a la cantera. Además, hace mucho tiempo que no se han vendido jugadores de la casa al extranjero y para eso la ayuda de Pablo ha sido muy importante, para que tengamos continuidad y para que sigan apareciendo esa cantidad de jugadores. Es importante porque le dan vida a nuestra institución.

¿Qué se sintió compartir cancha con Arturo Vidal, con quien te tomaste una foto cuando eras chico, y también tener de compañero a Jorge Valdivia?

Me tocó jugar cerca de 15 a 20 minutos con él. Compartir cancha con él después de haberle pedido una foto hace 10 u 11 años atrás, cuando él recién estaba en el primer equipo haciendo sus primeros partidos, fue algo que jamás pensé. Jamás pensé que íbamos a estar de compañeros en la selección adulta. El esfuerzo te recompensa y quedó demostrado. Ahora con el Mago, que yo lo veía cuando era cadete, que me volvía loco verlo jugar por las cosas que hacía, ser compañero de él y ver que sigue haciendo ese tipo de cosas, vivirlo dentro de la cancha, es algo tremendo. Es un tremendo jugador y una gran persona.

¿Qué tan importante es la presencia de Esteban Paredes, Jaime Valdés y Jorge Valdivia?

Si bien lo importante es el trabajo en equipo, ese tipo de individualidades te sacan adelante de la nada un partido apretado. El Mago te mete un pase entre líneas y deja sólo al Tanque, que es tremendo. Que Jaime en tres cuartos de cancha te saca dos o tres rivales, te dejan solo también. El trabajo en equipo y esfuerzo que nosotros hacemos, se hace todo más fácil gracias a ese plus de esos tres jugadores.

Tu puesto natural es de volante de mixto. ¿Te da consejos Jaime Valdés, quien también maneja esa posición?

Con Jaime concentré mucho tiempo, me ayudó mucho, es una tremenda persona y es un ejemplo a seguir, no sólo como jugador, sino que como persona. Obviamente te da consejos de cómo perfilarse, de cómo ver a los jugadores, en que momento entregar el balón. Esas cosas que él ha aprendido es muy importante recibirlas para uno.

Ahora estás jugando como volante por izquierda. ¿Te acomoda el puesto?

Sí, en cadetes jugué mucho como lateral izquierdo, me tocó siendo goleador en la Sub 15 y es muy importante para mí tener la continuidad en el primer equipo, ya sea como lateral o volante mixto. Lo importante para mí es jugar y ser parte de este club tan grande.

¿En qué club o liga del extranjero te gustaría jugar en el futuro?

Me encantaría jugar en Europa, es un sueño para todos. A mí me encantaría jugar en la Premier League, siempre ha sido un sueño jugar en esa liga y me gustaría jugar en el Tottenham, club que siempre he seguido. Sé que hay clubes más importantes en Inglaterra, pero ese es uno de los clubes que siempre me ha gustado, ya sea por su hinchada, estadio, distintos jugadores, sería un sueño para mí.

Te llevo al tema de la Selección. Se viene de fracasar en la Sub 17, Sub 20 y no clasificar al Mundial de Rusia 2018. ¿Sientes que es el momento del recambio?

Obviamente que dolió mucho, porque esta generación ha sido muy importante, la más importante, y jamás se va a olvidar. Para mí se necesita tener jugadores jóvenes, pero también debería estar la base de la generación que está ahora y que los jugadores jóvenes que se vayan sumando vayan aprendiendo de Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Claudio Bravo, Charles Aránguiz, entre otros. No es llegar y poner un equipo sub 23 en la selección adulta, se les debe enseñar, es importante que los jugadores jóvenes aprendan de esta generación y sería lindo que esos jugadores le enseñen a la nueva camada.

¿Te proyectas en la Selección para las próximas Clasificatorias?

Esperemos, obviamente uno siempre se ilusiona con eso pero para eso debo demostrarlo dentro de la cancha. Tengo que esforzarme y esperemos que así sea, porque me esfuerzo para ser parte de la Selección y quizás en algún tiempo lograr todo lo que logró esta generación para nuestro país.

¿Te gustaría emular lo que logró esta generación?

Obviamente que me gustaría emular lo que logró esta generación que ha sido tan importante para nosotros. Yo crecí con ellos y ellos me enseñaron desde afuera que las cosas se pueden lograr, ya que lograron dos títulos consecutivos y para mí serán la Selección más importante y esperamos emular lo que ellos han realizado.