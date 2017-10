¡Adiós PVC!: Candidatos se las juegan por campañas eco-sustentables

Tanto en la derecha como en la izquierda hay preocupación por el medioambiente. Nuestro largo y ancho territorio tiene una flora y fauna únicas en el mundo, y al parecer algunos de los postulantes al parlamento están preocupados de este tema. Pero del dicho al hecho hay un gran camino y no quisimos quedarnos sólo con las propuestas, que todos tienen.

Solicitamos información a los equipos sobre qué medidas ecosustentables utilizarán durante la campaña parlamentaria y nos encontramos con dos propuestas bien concretas: una desde Renovación Nacional y otra desde Revolución Democrática.

Papelería de material reciclado

El candidato está utilizando cartón reciclado en vez de PVC. / Gentileza

Por su parte, el diputado de RN Gonzalo Fuenzalida que será candidato por Las Condes, La Reina, Peñalolén, Lo Barnechea y Vitacura, está utilizando papelería de campaña hecha con material reciclado. Y en un doble sentido, recicló el material y recicló el contenido. En vez de volantes está repartiendo una carpeta con su "expediente", tal como existen en tribunales, donde reseña quién es, qué ha hecho como parlamentario. Obviamente igual incluye sus propuestas.

Todo el contenido está hecho en papel reciclado y pensando en que las carpetas de cartón reutilizado se puedan volver a usar por parte de los vecinos que las reciben. Son 8.000 kilos repartidos en 15 pallets.

Sus palomas en vez de ser de PVC, como tradicionalmente se hace, son de cartón corrugado reciclado. Son cerca de mil metros cuadrados que pesan cerca de 400 kilos. Además se utilizaron tintas UV que son sin solventes y se secan con lámparas led.

Al terminar la campaña, las palomas serán entregadas a cartoneros. / Gentileza

Estas palomas se donarán a los recicladores de base del distrito (los llamados cartoneros de triciclo), con quienes ya se llegó a acuerdo de entrega una vez terminada la campaña. Se hicieron varias pruebas con el material (cartón) y pintura, para que no sufra mucho desgaste con el sol y la lluvia, pues por razones obvias es más delicado que el PVC.

Más caro, pero vale la pena

Gonzalo Fuenzalida explicó que esta decisión, "es más cara, estamos hablando de costos que incluso pueden triplicar el precio de una cartel normal y el expediente cuesta mucho más que un volante, pero por lo mismo hicimos cantidades menores y somos consecuentes con el cuidado de nuestro medio ambiente”.

“Queremos marcar un impacto positivo en las campañas políticas, para que a futuro seamos más los que no sólo hablamos de que debemos reciclar, reutilizar y reducir, sino que damos el ejemplo con hechos concretos”, puntualizó el candidato de RN.

Reutilizar el material

La candidata junto a su equipo. En RD ellos mismos arman sus palomas. / Facebook

Y pese a sus ya conocidas diferencias políticas, desde Revolución Democrática también han decidido jugársela por una campaña eco-sustentable. Sin embargo, no apostaron por el uso de papeles reciclados, porque tal como reconoce Fuenzalida, el valor es elevado.

En vez de aquello, repetirán una idea del diputado Giorgio Jackson para las elecciones del 2013: reciclar el PVC de las palomas para hacer estuches.

Conversamos con la candidata a diputada por Conchalí, Renca, Huechuraba, Cerro Navia, Quinta Normal, Lo Prado, Recoleta e Independencia, Maite Orsini. La candidata de RD señaló a Publimetro que todo su partido "reutilizará el PVC de las palomas para hacer estuches".

Las palomas de PVC del 2013, fueron convertidas en estuche. Este año, la fórmula se repite. / Twitter

"Nuestro discurso ha sido fuerte respecto al rol de la educación, por eso decidimos hacer un estuche. La idea es que después de la campaña, cuando ganemos, se los regalaremos a los militantes y también a la gente en las ferias como un agradecimiento simbólico por confiar en nosotros", señaló la joven abogada.

Palomas artesanales

Al ser consultada sobre las razones de por qué no usaron papel reciclado, la candidata señaló que fue un tema de presupuesto. "No recibimos grandes aportes. Si hubiésemos tenido los fondos, me hubiese encantado hacer folletos de cartón reciclado", agregó. La abogada incluso contó que las palomas que utilizan los candidatos de RD son armadas por ellos mismos, sus equipos y militantes.

"El PVC es muy contaminante y demora mucho en degradarse. La opción de reciclarlo va de la mano con lo que planteamos", explicó. Para ella, uno de los grandes desafíos que deberá abordar de llegar al parlamento es el aumento de las energias limpias.

"Está bien hablar de crecimiento y desarrollo, pero no a costa de cualquier cosa. Aunque sea mas caro hay que avanzar hacia energías limpias y también hacia más áreas verdes, cosa que hace falta en las comunas que deseo representar", concluyó.