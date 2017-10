Caso Luchsinger Mackay: Machi Linconao se declara inocente a horas de la lectura del veredicto del caso

"Lo que están diciendo son puras mentiras". Con esas palabras la machi Francisca Linconao Huircapán volvió a apuntar su inocencia por la muerte del matrimonio Luchsinger Mackay y por la cual se le investiga.

"La PDI, los carabineros me pusieron armas en mi casa, yo se la digo con todas sus letras, a mí no me gusta mentir, eso es, y necesito mi absolución total, mi libertad y también de todas estas personas que están acá", agregó además la mujer mapuche tras participar de la última jornada del juicio oral llevado a cabo en el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco.

Ella está acusada por la fiscalía de participar en la organización del atentado incendiario que terminó con la vida de Werner Luchsinger y su esposa Vivianne Mackay en 2013 en Vilcún, Región de La Araucanía. Por este mismo caso también se encuentran investigados José Tralcal Coche, Luis Tralcal Quidel, Aurelio Catrilaf Parra, Sabino Catrilaf Quidel, Juan Tralcal Quidel, Sergio Catrilaf Marilef, Eliseo Catrilaf Romero, José Córdova Tránsito (hermano de Celestino Córdova, el único condenado hasta el momento) y José Peralino Huinca.

El veredicto del caso se espera para las 10:00 de este miércoles, hora en que los magistrados leerán su sentencia.

Penas

Los responsables de cursar la acusación en contra de la machi Linconao y los otros implicados son el fiscal jefe de Temuco, Alberto Chiffelle, el fiscal jefe la unidad de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, y los fiscales Héctor Leiva y Pamela Contreras.

Ellos, junto a los abogados de la familia Luchsinger-Mackay, piden que se les sentencie como culpables de incendio intencional de caracter terrorista. Los representantes de los imputados, a cargo de la Defensoría Penal Pública y la Defensoría Popular, abogan por la inocencia de la machi y niegan la participación de algunos de los acusados en el caso.

En caso que los jueces recojan los argumentos de los acusadores, las penas a las que se exponen a penas que consideran al menos 40 años de presidio efectivo, sin posibilidad de acogerse a beneficios carcelarios.