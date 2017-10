Pasajes de La Legua serán abiertos "progresivamente" para combatir la delincuencia

De manera progresiva, los pasajes de la población de La Legua será abiertos: esta fue la información que trascendió de la reunión que sostuvieron este martes el Intendente Metropolitano, Claudio Orrego, y el alcalde de San Joaquín, Sergio Echeverría.

“Para poder erradicar definitivamente a estas bandas de narcotraficantes de La Legua y, de otros barrios de Santiago, se requiere no solamente resideñar los procedimientos policiales y una mayor inteligencia policial e investigación judicial, sino que también un resideño urbano y un trabajo social comprometido que estamos haciendo en conjunto en La Legua. Es evidente que una de las razones por las cuales esto se ha perpetuado en La Legua tantos años, ha sido por la existencia de estos pasajes ciegos”, expresó Orrego.

El edil solicitó gradualidad en la medida y el Intendente propuso una mesa técnica con el municipio, en la cual se analizarán todos los elementos que tienen que ver con las viviendas del sector.

Tras la reunión que se extendió por cerca de 45 minutos, el alcalde Sergio Echeverría dijo que “lo que nosotros hemos planteamos es que estando de acuerdo con la idea general de que se haga un rediseño urbanístico y una apertura de pasajes, esto debe hacerse de manera gradual y, sobre todo, resguardando la vida de las personas, particularmente de estas 22 familias, que en el último tiempo se han manifestado, a través de diversas formas por las redes sociales y también a través de movilización social”.

La primera autoridad regional agregó que “valoramos el acuerdo de que vamos a abrir los pasajes, igual que otras calles de la comuna de San Joaquín y de La Legua. Respecto de la gradualidad, nosotros la recogemos y también nos preocupa la seguridad de las personas que viven afuera, como también de las mil familias que viven adentro de los pasajes. El compromiso, que yo he asumido como Intendencia, es que de partir con algún pasaje en los próximos días, estos van a ser pasajes que no dan directamente a las casas, es decir, de los 7 pasajes que tenemos en La Legua emergencia hay al menos dos que no dan directamente a las casas y probablemente por ahí vamos a partir y el resto lo vamos a ir haciendo paulatinamente una vez de que hagamos esta mesa de trabajo con el municipio y nos hagamos cargo de una legítima demanda de seguridad”.