Sea acusete: Conozca como denunciar propaganda ilegal ante el Servel

En la página web del Servicio Electoral (Servel) hay una sección destinada para hacer denuncias. En el portal, puedes acusar propaganda ilegal. Sólo debes rellenar u formulario para identificarte, identificar a quién está incumpliendo y adjuntar pruebas. Desde la sociedad civil también se han presentado herramientas de este tipo. Es el caso del "WhatsApp acusete", lanzado por la Fundación Ciudadano Inteligente.

El llamado es a transformarse e fiscalizadores de estas elecciones y frenar las irregularidades. No sólo respecto a la propaganda ilegal, sino que otras practicas que se prohibieron como los aportes de empresas sin pasar por el Servel, hacer regalos o donaciones a los electores, entre otras.

¿Cómo denunciar?

Las denuncias se pueden realizar en simples pasos. En el caso del Servel, debes ingresar a denuncias.servel.cl. En dicho sitio hay tres opciones: Denuncia online, Consulta tu denuncia y Descarga tu formulario. La primera te permite realizar la denuncia completando unos formularios. Como mencionábamos más arriba, deberás completar unos formularios con datos personales, datos de la denuncia y pruebas (fotos, videos u otros archivos).

La segunda opción te permite ver en que estado se encuentran las denuncias que ya has realizado con anterioridad. Si no te acomoda realizar este tipo de trámites en línea, la tercera opción te permite descargar los formularios para hacer llegar los antecedentes al Servel a través del correo convencional.

Opción millenial

Dado a que WhatsApp es una de las aplicaciones más populares de nuestro país (y del mundo), la fundación Ciudadano Inteligente permite realizar este tipo de denunciar a través de ella .

Ciudadano Inteligente lanza whatsapp acusete para denunciar propaganda ilegal. El número es el +569 329 73 444. Para hacer la denuncia correctamente sólo se debe incluir una foto de la propaganda ilegal, en qué dirección está el elemento ilegal, por qué crees que está prohibida y el nombre del usuario para informar cómo va la denuncia.

El director ejecutivo de Fundación Ciudadano Inteligente explicó que “el gran objetivo de esto es que la ciudadanía sepa qué se puede hacer y qué no a la hora de las campañas políticas, y que pueda además apoyar la fiscalización. Queremos campañas limpias y para eso, todos podemos hacer nuestra parte. Además, más fácil imposible: un mensaje de whatsapp y listo.”

Lo ilegal

Actualmente se ermite que los candidatos y candidatas den entrevistas, hagan campaña telefónica y por redes sociales, pongan carteles, afiches y letreros (según los tamaños correspondientes y lugares habilitados),etc. Otras prácticas fueron prohibidas como la entrega de regalos asociados que no sean propaganda electoral (banderas, lápices, chapitas, si se pueden), financiamiento político que no pase por el Servel, pintar cualquier muro, colgar carteles en señaléticas de tránsito o postes de luz, etc.

A continuación te dejamos un listado de lo que está permitido y lo que está prohibido. Puedes revisar esta información en detalle en el portal oficial del Servel o en www.semaforoelectoral.cl de Ciudadano Inteligente.

Lo que sí se puede hacer. / Ciudadano Inteligente