Del amor, el gol y nuevas armas: las claves del éxito de Mauricio Pinilla en la U

El regreso del delantero de Universidad de Chile, Mauricio Pinilla, al fútbol chileno generó mucha suspicacia por el rendimiento que tendría tras 10 años fuera de nuestro país. A pesar de un comienzo dubitativo, el ariete volvió al gol en un triste Superclásico de la U frente a Colo Colo, donde los laicos terminaron cayendo por 4-1 frente al archirrival, con descuento del ex Genoa italiano.

Aunque el resultado dolió mucho en el equipo de Guillermo Hoyos, ese partido fue el punto inflexión para Pinilla, quien días después le marcó dos goles más a Audax Italiano por Copa Chile, y desde ahí no ha parado. Con sus dos tantos frente a Palestino del pasado domingo, el atacante se transformó en el máximo artillero de la U con nueve tantos en las dos competencias que disputan los universitarios.

Según explican sus ex compañeros de equipos y cercanos a El Gráfico Chile, Pinilla es un jugador muy identificado con los azules y por eso su "amor a los colores" le han permitido tener un renacer futbolístico en Chile, marcado a punta de goles.

La identificación de Pinilla con la U lo tiene gritando a todo pulmón / imagen: Photosport

"Lo he conversado con él y lo veo muy bien enfocado. Lógicamente es una persona representativa de lo que es la U, llegó a los 13 años y por lo tanto es difícil no identificarse con él. Es un chico que transmite, hace goles, así que es demasiado importante", comentó el ex mediocampista y director de la U, Patricio Mardones.

"Me pongo muy contento por Mauricio, yo sabía hace tiempo de las ganas que tenía de volver a la U, de volver a gritar un gol con la camiseta de la U y por suerte no ha gritado sólo uno, sino que muchos goles. A toda la gente de la U nos pone muy contentos", añade el ídolo Diego Rivarola.

Nuevas armas y mentalizado

Debido a su complejo primer retorno a la U en el torneo de Apertura 2007, el Mundo Azul temía por lo que podía pasar con Pinilla. Pese a eso, sus compañeros y cercanos reconocen que está enfocado en ganar con los azules, y además reconocen nuevas aristas en su juego que le han permitido ser prácticamente indispensable en el equipo laico.

"Es lo que uno esperaba de Mauricio, un jugador distinto, que venía de Europa en un buen nivel y que no venía a retirarse, sino que a entregar muchos goles. Además, ahora también tiene apariciones defensivas, cabeceando mucho, en los juegos de pelota detenida él es un agente importante y eso es lo que se espera de él. No creo que sea más que eso, pero él se está exigiendo mucho para ser opción siempre para marcar", indica Rafael Olarra.

"Es obvio que está pasando por un momento muy importante, como compañeros y como equipo estamos muy contentos con él, esperando que nos pueda seguir ayudando y también que siga mentalizado en su juego", cierra su actual compañero, Felipe Seymour.