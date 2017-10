Carabineros alerta sobre terrible riesgo en Halloween: la desaparición de niños

Pese a que en Halloween asustarse será la constante, desde Carabineros de Chile hicieron un llamado a las familias que participarán de esta festividad para evitar casos que provoquen terror: la desaparición de niños.

Así al menos lo indicó el teniente Óscar Valdés, de la Dirección Criminal de Carabineros. "Tenemos que hacer varios análisis respecto a lo que se ha presentado en torno a este fenómeno y uno de los principales es lo que se ha presentado desde 2014 a la fecha 2014 en adelante es la desaparición de niños durante esta fecha", declaró el uniformado y con ello hizo un llamado a los padres a cuidar de sus retoños cuando salgan a pedir dulces.

En ese sentido, el teniente advirtió a los padres a acompañarlos durante esa jornada, con el objetivo que se estén atentos cada movimiento de sus hijos. "La idea es que los niños no transiten en lugares con poca iluminación, no pidan dulces en lugares que no están habilitados o en casa de desconocidos o no acepten dulces de personas en la vía pública", recomendó.

También hizo hincapié a cuidarse en lugares donde hay perros o que son de difícil acceso para los menores.

Cartilla de seguridad

Por otra parte, anunció que Carabineros dispondrá, en los próximos días, una cartilla descargable que puede ser usada por los padres para pegárselo en los disfraces a los niños, con el objetivo de identificarlos en caso de que se extravíen: será como una tarjeta de identidad.

"Los padres pueden descargarla, recortarla y adosarlas a los niños cuando salgan a pedir dulces durante esta festividad”, precisó el teniente.

Aseguró que este elemento quedará a disposición de la ciudadanía en los próximos días en la página web www.carabineros.cl.