El Beto Acosta es la bestia negra clásica favorita para los ex jugadores de la U

El ex futbolista argentino Alberto Acosta llegó a Universidad Católica en 1994 proveniente de Boca Juniors, y siendo seleccionado habitual de la Albiceleste de la época. Un currículum que el Beto pudo demostrar en cancha con talento y goles, y que no sólo llamó la atención de sus compañeros, sino que también marcó a sus ex rivales.

Debido al buen momento que vivían la UC y Universidad de Chile durante esos años, la rivalidad de los Clásicos Universitarios de la época aumentaron, sacando chispas entre ambos equipos. En el caso de los cruzados, la gran figura -además de Néstor Gorosito– era el Beto Acosta, marcando absolutamente a toda una generación de azules que tuvo la complicación de marcarlo.

"Sin duda que el Beto ha sido el jugador más importante que enfrenté de Católica. Él grafica esos dos años del bicampeonato de la U y en esos años Católica tenía al Beto y al Pipo Gorosito, que hacían un buen equipo, pero sobre todo el Beto, porque era un jugador leal y gran futbolista", rememora Patricio Mardones a El Gráfico Chile.

El Beto Acosta jugando por la Albiceleste en el clásico sudamericano contra Brasil / AFP

"El Beto Acosta es lejos el jugador de Universidad Católica que más recuerdo, por todo lo que significaba. Ese año (1994) le hizo un gol a todos los equipos menos a nosotros, en los dos partidos que jugamos. Bueno, también habla de que lo marcamos bien con Rogelio (Delgado) y con (Luis) Abarca, con quienes jugábamos en defensa, así que feliz de haber podido contrarrestar esa dupla Gorosito-Acosta, que fue muy buena", añade Ronald Fuentes.

Sin embargo, no sólo los ex futbolistas azules que lo enfrentaron durante los definitorios Clásicos Universitarios de 1994 y 1995 lo eligen como un rival de temer, sino que Rafael Olarra también recuerda sus duelos a fuego en el área contra Acosta, y cómo le sirvió para su formación como profesional.

"El rival que más me acuerdo, porque lo tuve que enfrentar en la U o con Audax fue el Beto Acosta. Era muy difícil de marcar, un jugador muy duro, muy complejo, así que lo recuerdo porque me hizo avanzar muchísimo, desde muy joven, y a entender la posición de central", señala el ex zaguero.

Azules y cruzados se enfrentarán este domingo 29 de octubre (12:00 horas) en el Estadio Nacional, por la undécima fecha del Torneo de Transición 2017 y la edición 162º del Clásico Universitario.