La final del cotillón y los del 94: los memorables recuerdos clásicos de los ex azules contra la UC

El 4 de diciembre de 1994 es una fecha que pocos hinchas de Universidad de Chile podrían olvidar. A pesar de que los azules lograron ser campeones semanas después, y tras derrotar a Cobresal en El Salvador, ese día los azules vencieron 1-0 a Universidad Católica, y lograron sacar una ventaja definitoria para el título, sobre su bestia negra de la temporada.

Con un polémico gol de Marcelo Salas a los 80 minutos, donde supuestamente estaba en posición de adelanto, la U derrotó en un partido memorable a la UC del Beto Acosta y Nestor Gorosito, y que históricos jugadores de ese plantel como Ronald Fuentes y Patricio Mardones siguen recordando como su clásico universitario más inolvidable.

"La patada que le pegué al Beto Acosta (risas) es de lo que más me acuerdo de los clásicos universitarios. Es broma. No soy mucho de recuerdos, no me acuerdo de partidos específicos, pero si me acuerdo mucho del clásico universitario del 94 cuando tendría que haber sido expulsado porque le pegué una patada muy fuerte al Beto Acosta en los últimos minutos del partido y ese lo ganamos con mucha dificultad. Católica jugaba muy bien y ese partido nos dio la opción de ser campeones", recuerda Fuentes a El Gráfico Chile.

"Me acuerdo que lo ganamos en el Estadio Nacional, no terminamos jugando tan bien pero ganamos como lo hacía la U en ese momento, con mucho ímpetu, con mucha mística, con mucha garra, entregando hasta el último minuto, trancando con la cabeza si era necesario y fuimos capaces de ganar un partido que nos permitía seguir punteros", añade el Chilenita.

"Ese 1-0 que nos llevó al título del 94, sin duda que es el recuerdo del clásico contra la UC más maravilloso. Es que fue un partido que tuvo 75 mil personas en las tribunas y que además, sea polémico o no, yo considero que ganamos bien", agrega Mardones.

Final del "cotillón"

Diego Rivarola recordó la final contra la UC del 2011 / Agencia UNO

Por otra parte, los ex jugadores azules más contemporáneos no han podido olvidar la noche del 12 de junio del 2011, cuando la U del técnico Jorge Sampaoli pudo dejar atrás el 0-2 que les propinaron los cruzados en la final de ida, y con un sólido 4-1 dieron vuelta la serie y finalmente se coronaron campeones del Apertura 2011.

"Tengo varios buenos recuerdos contra Católica en el Nacional, pero me voy a quedar con el que dimos vuelta en la final del 2011. Esa cuando dimos vuelta el marcador en la era de Sampaoli, en un momento muy importante y muy recordado por todos los hinchas de la U, donde pudimos ganar 4-1 y salir campeones, creo que eso no es cuestión de todos los días y es algo que los hinchas todavía recuerdan", rememora Diego Rivarola.

Por último, el defensa Rafael Olarra eludió a un recuerdo más personal, evocando su primer gol a los cruzados en el segundo semestre de 1998, y en el que los azules ganaron 3-1. "Jugué muchos clásicos y todos son partidos especiales, bonitos de vivirlos, sentirlos y sobre todo cuando estas peleando un torneo. Para mí hay un importante porque le marqué por primera vez a Católica. Fue de lo más bonito que me tocó vivir en el fútbol", evocó el ex zaguero azul.