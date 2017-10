LeBron no puede solo: brilla con triple-doble, pero los Cavs caen ante Brooklyn

Cleveland Cavaliers desaprovechó este miércoles en la NBA un 'triple-doble' de su astro LeBron James y cedieron ante Brooklyn Nets, mientras que Oklahoma City Thunder se apoyaron en la actuación estelar de Russell Westbrook para derrotar a Indiana Pacers 114-96.

Spencer Dinwiddie encestó el triple decisivo con 43 segundos por jugar y los Nets derrotaron a los Cavs 112-107, para así echar a perder el primer 'triple-doble' de LeBron en la campaña.

Una ex selección de segunda ronda de los Detroit Pistons que jugó por los titulares (lesionados) Jeremy Lin y D'Angelo Russell, Dinwiddie anotó un récord personal de 22 puntos para ayudar a su equipo a lograr un balance de 3-2, el mismo registro de los Cavaliers, campeones de la Conferencia Este.

LeBron totalizó 29 puntos, 13 asistencias y 10 rebotes en su 56to 'triple-doble' de su carrera, pero falló dos tiros libres cuando faltaban 7,6 segundos por jugar.

Rondae Hollis-Jefferson y Allen Crabbe agregaron 19 puntos cada uno y Carroll anotó 18 para los Nets, que se recuperaron de la derrota del martes en Orlando, cuando D'Angelo Russell se torció la rodilla derecha para unirse a Lin en la lista de lesionados.

LeBron tallies his 56th career triple-double with 29 PTS, 13 ASTS, & 10 REBS as the @cavs visit Brooklyn! #AllForOne pic.twitter.com/nP3cv8K8ip

