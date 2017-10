Óscar Opazo feliz con Pablo Guede: "Es uno de los entrenadores más estudiosos que he tenido"

La sonrisa es algo que no puede estar ausente en el semblante de Óscar Opazo. El jugador de Colo Colo siempre anda feliz y no se complica con los pedidos de los hinchas para firmar un autógrafo o posar para una fotografía. A eso, se suma su desplante como presentador de los nuevos zapatos de la marca que lo viste: los Puma One.

Tras presentar los nuevos botines que utilizará en el campeonato, el Torta accedió a conversar con El Gráfico Chile, donde analiza la recta final del torneo de Transición, el trabajo de Pablo Guede, asegurando que son un equipo equilibrado y no defensivo como lo catalogan.

¿Qué piensas del presente de Colo Colo, donde están peleando palmo a palmo con Unión Española?

La verdad es que estamos en un muy buen presente, donde tenemos que seguir trabajando porque nos quedan partidos bastantes difíciles, tal como los que hemos enfrentado en el pasado. Somos conscientes de eso, que si queremos alcanzar el objetivo de ser campeón no podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos en estas cinco finales.

Pablo Guede en los primeros partidos te utilizó por la banda izquierda y ahora por la derecha… ¿Qué posición te acomoda más?

Hicimos una pretemporada muy fuerte, nuestros entrenamientos son muy duros, y sí, me empezó a utilizar por la banda izquierda al principio, luego fue variando y encontró a Gabriel Suazo en la posición y ahora estoy siendo titular en el sector derecho, donde me he sentido bastante cómodo. Si me preguntas por donde me acomodo más, te digo que puedo jugar por ambos costados y me siento de buena manera.

Empezó jugando Felipe Campos, luego Luis Pedro Figueroa y ahora tú te ganaste el puesto finalmente tras realizar una fuerte autocrítica. ¿Por qué crees que no fuiste tú el titular desde el primer partido?

Es la verdad lo que pasó y ocurrió y el único responsable de no estar jugando era yo. El técnico siempre va a querer poner a los mejores y en ese sentido no le estaba demostrando que era el mejor de los que estaba poniendo como titular. Afortunadamente, me dio la oportunidad con San Luis y estaba preparado, ya que había entrenado al cien donde nunca bajé los brazos y entrenando al doble y gracias a Dios salieron las cosas bien

Y salieron los goles también…

Independiente de los goles, porque uno no está acostumbrado a marcar mucho, pero el desempeño en cuanto a lo que me pedía el entrenador había sido el correcto y obviamente los goles ayudan mucho más. El gol con Católica va a quedar en la memoria, pero no podemos vivir del pasado y tenemos que seguir trabajando y si se puede anotar goles que pueden ser más importantes que los que pasaron.

El semestre pasado estabas en Santiago Wanderers, pero nuevamente Colo Colo está llegando a la recta final como puntero. ¿Se ha hablado en el camarín para que no ocurra lo del primer semestre donde dejaron escapar el campeonato?

Más que hablarse, todos saben que tuvieron la oportunidad de estar punteros en las últimas fechas y no las aprovecharon. En este semestre no queremos que se vuelva a repetir eso, somos conscientes todos que estamos arriba, que no podemos desaprovechar la oportunidad que tenemos y que debemos seguir por la senda de los triunfos.

Alabó a Guede / Photosport

¿Equipo defensivo, equipo ofensivo o equipo equilibrado?

Somos un equipo equilibrado. Se cataloga a Colo Colo como un equipo defensivo, pero llevamos cero gol en contra en los últimos partidos y hemos convertido de a tres en los últimos partidos, salvo con la UC, entonces no le encuentro explicación a lo que se comenta. Somos un equipo equilibrado que se ha hecho fuerte tanto en lo defensivo porque llevamos cuatro partido donde no nos han convertido y en lo ofensivo hemos sido determinante al momento de atacar.

Restan cinco fechas para el final del torneo donde se vienen varios cruces entre los que están peleando el título ¿Cómo vislumbras esta recta final?

Sí, son partidos fundamentales, tenemos que sacar la ventaja necesaria y nosotros tenemos que seguir en la senda de los triunfos. Tenemos un partido con un rival directo como es Unión, con quien estamos peleando la punta, pero nosotros estamos pensando en Deportes Temuco que es nuestro partido más importante en la actualidad.

¿Qué te parece el trabajo de Pablo Guede en Colo Colo?

Me deja buenas sensaciones, siempre he tenido una buena visión de los técnicos que he tenido donde siempre he rescatado las cosas positivas de los entrenadores. Pablo Guede es un entrenador que trabaja mucho los partidos, que se focaliza en los rivales, muy estudioso, creo que es uno de los entrenadores más estudiosos que he tenido, que analiza muy bien los partidos y eso se ve reflejado en los fin de semana donde realizamos los partidos que nos plantea en la semana.

¿Te proyectas en la selección chilena para las próximas clasificatorias?

Estoy viviendo el presente el que dice que estoy en Colo Colo donde estoy haciendo las cosas bien. Estoy muy comprenetado con el equipo y ya veremos lo que se viene en un futuro, pero estoy 100 por ciento enfocado en Colo Colo y en cumplir el objetivo que tenemos todo.